Đại tá Phạm Hữu Trường giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Ngày 19/6, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Quyết định cho Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định điều động và chúc mừng Đại tá Phạm Hữu Trường trên cương vị mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ tin tưởng Đại tá Phạm Hữu Trường sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Phạm Hữu Trường cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan. Đồng thời khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.