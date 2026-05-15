Vành đai 3 sẽ thành ranh giới hạn chế xe cá nhân vào trung tâm Hà Nội

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, hệ thống vành đai và các trục giao thông hướng tâm sẽ trở thành khung phát triển chính của Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Các tuyến vành đai sẽ đóng vai trò kết nối đô thị, giãn dân và mở rộng không gian phát triển của Hà Nội.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực Vành đai 1, Vành đai 2 và Vành đai 2.5 tiếp tục giữ vai trò trung tâm lịch sử của Hà Nội. Khu vực này sẽ tập trung bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử như Hồ Gươm, Hồ Tây, khu phố cổ, khu phố cũ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành Cổ Loa và không gian “36 phố phường”.

Song song với bảo tồn di sản, Hà Nội cũng đặt mục tiêu cải tạo các khu chung cư cũ, tái thiết các ô phố xuống cấp và từng bước khôi phục cấu trúc khu phố Pháp trong nội đô.

Đối với Vành đai 3, Hà Nội định hướng tái cấu trúc đô thị theo mô hình đô thị nén và phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD) tại các nút giao lớn.

Theo quy hoạch, khu vực này sẽ đẩy mạnh khai thác không gian ngầm cho bãi đỗ xe, thương mại và dịch vụ nhằm giảm áp lực hạ tầng cho khu vực nội đô lịch sử. Đáng chú ý, Vành đai 3 cũng được xác định là ranh giới kiểm soát, hạn chế phương tiện cá nhân tiến vào trung tâm Hà Nội trong tương lai.

Trong khi đó, khu vực Vành đai 3.5 sẽ hình thành chuỗi đô thị mới đồng bộ, hiện đại cùng các trung tâm y tế, giáo dục và thương mại cấp vùng để thu hút dân cư ra ngoài khu vực nội đô.

Theo định hướng quy hoạch, đây sẽ là vùng đệm chuyển tiếp giữa khu vực đô thị mật độ cao với các vành đai sinh thái phía ngoài.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của quy hoạch lần này là Vành đai 4, được xác định là “vành đai kinh tế - đô thị động lực” và là “xương sống” của giai đoạn phát triển mới.

Tuyến đường này đóng vai trò kết nối trực tiếp Hà Nội với Hưng Yên và Bắc Ninh, đồng thời mở rộng không gian phát triển của toàn vùng Thủ đô. Theo quy hoạch, dọc tuyến Vành đai 4 sẽ phát triển các cụm đô thị, logistics và trung tâm dịch vụ hiện đại nhằm khai thác lợi thế liên kết vùng.

Ở lớp ngoài cùng, Vành đai 4.5, Vành đai 5 cùng Quốc lộ 21A và cao tốc Tây Bắc sẽ tạo thành hệ thống liên kết giữa Hà Nội với các đô thị vệ tinh và nhiều tỉnh lân cận.

Theo định hướng quy hoạch, mạng lưới này sẽ kết nối chuỗi đô thị Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Vân Đình, Đại Nghĩa và Phú Xuyên với các đô thị Việt Trì, Vĩnh Yên, Thái Nguyên, Phủ Lý cùng nhiều khu vực thuộc Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Đây được xem là vành đai chiến lược giúp Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Việc phát triển đô thị theo từng lớp vành đai sẽ giúp Hà Nội giảm áp lực cho khu vực lõi trung tâm, đồng thời hình thành cấu trúc đô thị đa cực và mở rộng không gian phát triển ra toàn vùng trong tương lai.