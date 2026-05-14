Ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

Hai người liên quan sự việc cùng được xác định là "đối tượng thụ hưởng" như Miu Lê gồm: Trần Minh Trang, Vũ Khương An. Do đó, cả ba không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong 6 người bị bắt quả tang hôm 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam với 3 người còn lại. Cụ thể, Trần Đức Phong (35 tuổi, ở phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, ở đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thúy An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà.

Từ 7/5, An mời bạn bè là ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến chơi. Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau.

Qua tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm này, đưa 6 người về trụ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, cả nhóm này đều dương tính với nhiều chất ma túy gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Hoa

Khám khẩn cấp địa điểm trên, công an đã thu đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ bám dính chất ma túy Ketamine, Cocaine, Nimetazepam.

Trong balo của Vũ Thái Nam còn có một túi nilon chứa 5,35 gam Ketamine.

Miu Lê, 35 tuổi, tên thật là Lê Ánh Nhật, quê Ninh Thuận cũ. Năm 2009, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Những thiên thần áo trắng, sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao. Ngoài đóng phim, cô còn là ca sĩ, nổi tiếng với bản hit Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ anh bắt chia tay.