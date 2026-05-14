Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn nhất từ trước đến nay của thành phố, xác lập chiến lược phát triển đến năm 2085 và xa hơn, đồng thời định hình lại toàn bộ cấu trúc không gian, mô hình tăng trưởng, giao thông, dân cư, môi trường và kinh tế của Thủ đô trong nhiều thế hệ tới.

Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359 km2, gồm 51 phường và 75 xã. Thành phố đồng thời mở rộng không gian nghiên cứu liên kết với Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình cùng vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung du miền núi phía Bắc và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế để hình thành cấu trúc "chùm đô thị hướng tâm", trong đó Hà Nội đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt toàn vùng.

Xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"

Quan điểm xuyên suốt của quy hoạch là lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Hà Nội xác định văn hóa là nền tảng cốt lõi của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, với hệ giá trị "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo".

Thành phố đặt mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quy hoạch không chỉ tập trung mở rộng đô thị, mà hướng tới tái cấu trúc toàn bộ mô hình phát triển của Hà Nội theo hướng hiện đại, thông minh và cân bằng hơn.

Theo lộ trình đặt ra, đến năm 2035 Hà Nội sẽ là đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực. Đến năm 2045, Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2065, Hà Nội hướng tới vị thế thành phố toàn cầu với chất lượng sống cao, thuộc nhóm các thủ đô hạnh phúc hàng đầu thế giới. Sau năm 2085, thành phố được định vị là siêu đô thị "Thịnh vượng - Hài hòa - Văn hiến - Bản sắc", kết nối toàn cầu trên nền tảng giá trị nghìn năm.

Dân số tối đa không quá 20 triệu người

Quy hoạch dự báo dân số Hà Nội đạt khoảng 14-15 triệu người vào năm 2035, khoảng 15-16 triệu người năm 2045 và khoảng 17-19 triệu người năm 2065. Giai đoạn dài hạn sau đó, thành phố giữ ổn định quy mô dân số, khống chế tối đa không quá 20 triệu người.

Đi cùng dân số là mục tiêu tăng mạnh quy mô kinh tế. Hà Nội đặt mục tiêu GRDP giai đoạn 2026-2035 tăng trên 11%/năm, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.800 USD. Đến năm 2045, GRDP dự kiến đạt khoảng 640 tỷ USD, GRDP đầu người tối thiểu 42.000 USD. Đến năm 2065, quy mô kinh tế hướng tới khoảng 1.920 tỷ USD, GRDP đầu người tối thiểu 95.000 USD. Sau năm 2085, GRDP đầu người được định hướng đạt tối thiểu 200.000 USD.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, quy hoạch còn đưa ra mục tiêu xã hội rất cụ thể như tuổi thọ trung bình khoảng 79-80 tuổi, số năm sống khỏe từ 70-72 năm, chỉ số hạnh phúc đạt 9,2-9,5/10 và thuộc nhóm các thủ đô hạnh phúc nhất thế giới vào năm 2065.

Đô thị đa tầng - đa lớp

Điểm đột phá lớn nhất của quy hoạch là mô hình đô thị "đa tầng - đa lớp". Thay vì chỉ mở rộng theo chiều ngang, Hà Nội chuyển sang khai thác không gian theo chiều đứng và tích hợp nhiều giá trị trong cùng một không gian đô thị. Không gian đô thị được chia thành ba lớp lớn gồm ngầm, mặt đất và trên cao.

Dưới lòng đất, thành phố quy hoạch các tầng không gian riêng biệt. Tầng nông từ mặt đất đến độ sâu 15 m ưu tiên cho thương mại, hành lang đi bộ ngầm, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật. Tầng trung từ 15-30 m bố trí đường sắt đô thị, kho bãi ngầm, hào kỹ thuật và công trình phòng tránh thiên tai. Tầng cận sâu từ 30-50 m dành cho hạ tầng chiến lược, hệ thống trữ nước ngầm và công trình quốc phòng, an ninh. Tầng sâu dưới 50 m được bảo vệ nghiêm ngặt làm không gian dự trữ lâu dài.

Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ xây dựng không gian ngầm khu vực trung tâm đạt trên 20% vào năm 2045 và khoảng 40% vào năm 2065. Điều này cho thấy đô thị tương lai không chỉ phát triển trên mặt đất mà sẽ mở rộng mạnh xuống lòng đất, tương tự các siêu đô thị lớn trên thế giới.

Trên mặt đất, quy hoạch ưu tiên không gian cho con người, cây xanh, mặt nước và bảo tồn di sản. Trong khi đó, không gian trên cao hướng tới phát triển các tổ hợp cao tầng gắn với giao thông công cộng, cầu đi bộ trên cao và "kinh tế tầm thấp" như taxi bay, drone, logistics trên không, giám sát đô thị thông minh.

Trong cấu trúc "đa lớp", Hà Nội xác định 4 lớp giá trị cùng tồn tại gồm di sản - văn hóa, sinh thái - tự nhiên, xã hội - cộng đồng và kinh tế - hạ tầng số. Nghĩa là mỗi không gian đô thị phải đồng thời phục vụ bảo tồn lịch sử, nâng chất lượng sống, phát triển kinh tế và vận hành bằng công nghệ số.

Sông Hồng trở thành trục xương sống của Thủ đô

Một trong những thay đổi lớn nhất của quy hoạch là đưa sông Hồng trở thành trục không gian xanh trung tâm và động lực phát triển mới của Hà Nội.

Nhiều thập kỷ qua, Hà Nội chưa chú trọng các dòng sông. Trong quy hoạch mới, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ trong tương lai.

Thành phố dự kiến phát triển trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, kết nối hàng loạt cực tăng trưởng hai bên bờ sông, mở rộng không gian đô thị về phía Đông và phía Bắc. Các không gian ven sông sẽ được tổ chức lại theo hướng tăng công viên, quảng trường, dịch vụ văn hóa, du lịch và giao thông dọc sông.

Không chỉ với sông Hồng, quy hoạch còn đặt mục tiêu hồi sinh hàng loạt dòng sông nội đô như Tô Lịch, Nhuệ, Đáy, Tích, Cầu Bây. Thành phố sẽ xây hồ điều hòa, bể ngầm trữ nước, hệ thống xử lý nước thải, công trình tiêu thoát nước và nghiên cứu đập dâng để giải quyết ô nhiễm và úng ngập.

6 vùng đô thị và 9 cực tăng trưởng

Quy hoạch xác lập mô hình "chùm đô thị hướng tâm", trong đó Hà Nội là đô thị trung tâm hạt nhân, còn các tỉnh xung quanh là hệ thống đô thị vệ tinh và đối trọng để chia sẻ áp lực dân số, hạ tầng và dịch vụ.

Phía Bắc gắn với Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, phát triển y tế, giáo dục và công nghiệp công nghệ cao. Phía Đông Bắc gồm Bắc Ninh, Từ Sơn, Thuận Thành phát triển công nghiệp - dịch vụ và logistics. Phía Đông Nam với Văn Giang, Hưng Yên hình thành chuỗi đô thị sinh thái, dịch vụ cao cấp. Phía Nam với Duy Tiên, Phủ Lý trở thành trung tâm y tế và giáo dục cửa ngõ phía Nam. Phía Tây gồm Vĩnh Yên, Phúc Yên, Việt Trì phát triển nghỉ dưỡng, công nghiệp sạch và du lịch văn hóa. Phía Đông kết nối Hải Dương, Chí Linh để mở hành lang ra biển.

Cực trung tâm giữ vai trò văn hóa, lịch sử, chính trị, tài chính và hành chính cốt lõi. Cực phía Bắc gắn với Nội Bài, logistics và khu thương mại tự do. Cực phía Đông phát triển logistics và dịch vụ theo hành lang Hà Nội - Hải Phòng. Cực phía Nam gắn với công nghiệp, logistics, sân bay thứ hai và đường sắt tốc độ cao. Cực Hòa Lạc trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cực Sơn Tây - Ba Vì phát triển du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa và sinh thái. Đặc biệt, cực sông Hồng được xác định là không gian cảnh quan đặc biệt và động lực phát triển mới của Thủ đô.

Cơ bản xử lý dứt điểm các điểm ùn tắc kéo dài trước 2030

Quy hoạch xác định giao thông là công cụ dẫn dắt phát triển đô thị. Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản xử lý dứt điểm các điểm ùn tắc kéo dài trước năm 2030; phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn, mở rộng các tuyến dọc sông và kết nối liên vùng.

Các tuyến vành đai 4, 4.5, 5 được định hướng trở thành trục phát triển kinh tế và đô thị mới. Hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt liên vùng sẽ trở thành khung vận tải chính để mở rộng không gian đô thị và giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Hà Nội cũng quy hoạch sân bay thứ hai phía Nam bên cạnh Nội Bài, đồng thời phát triển mô hình đô thị sân bay, trung tâm logistics, cảng cạn và khu thương mại tự do.

Kinh tế số, taxi bay và kinh tế bạc

Bên cạnh các ngành truyền thống, Hà Nội định hướng phát triển mạnh các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế bạc và kinh tế không gian tầm thấp.

Kinh tế không gian tầm thấp khai thác khoảng không dưới 3.000 m cho taxi bay, drone, vận chuyển y tế, logistics và giám sát hạ tầng. Thành phố hướng tới trở thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất công nghệ không gian tầm thấp của cả nước, lấy Khu Công nghệ cao Hòa Lạc làm hạt nhân.

Trong khi đó, kinh tế bạc tập trung phát triển dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, du lịch và dịch vụ cộng đồng cho người cao tuổi, đón đầu xu hướng già hóa dân số trong tương lai.