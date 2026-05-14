Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh sau nắng nóng thiêu đốt

Không khí lạnh gây mưa dông mạnh từ đêm 16/5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ đến hết ngày 15/5, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, từ khoảng đêm 16-17/5, nhiều khu vực có xu hướng gia tăng mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo, đến ngày 15/5, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ 16/5, nhiệt độ giảm xuống 1-2 độ. Từ đêm 16/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, miền Bắc có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.

Miền Bắc sắp mưa dông mạnh sau nắng nóng gay gắt. Ảnh: Tuấn Anh

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết phổ biến ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng. Từ chiều tối 15/5, Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 15/5 đến ngày 23/5, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, từ khoảng đêm 16/5 có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng trong các ngày 16-17/5, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối 17/5, khu vực này chuyển mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung nhiều vào chiều tối và tối.

Các khu vực khác duy trì hình thái có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng lưu ý người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đề phòng dông lốc mạnh do khối khí nóng - lạnh va nhau

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, mưa dông, lốc, sét thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa, nhất là tháng 4, tháng 5 và giai đoạn tháng 9-10 tại miền Bắc. Đây không phải là hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, đợt đầu tháng 5/2026 ghi nhận mưa đá xuất hiện tập trung trên cả khu vực miền núi, trung du và đồng bằng lại chính là hiện tượng hiếm gặp.

Theo chuyên gia khí tượng, trong thời gian tới, khả năng rất cao xuất hiện El-Nino, với xác suất 80-90% từ giữa năm 2026. Hiện tượng này có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm, với xác suất 20-25%, và kéo dài sang năm 2027.

Trong năm nay, nắng nóng được dự báo xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình. Mưa và bão có thể ít hơn, nhưng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và mưa lớn cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện nhiều. Đáng chú ý, mưa lớn cục bộ với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, nhất là tại khu vực miền núi, nơi có địa hình dốc.

TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển phân tích, trong thời gian trước các đợt dông mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có những ngày nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên khoảng 35–37 độ C. Khi không khí lạnh cuối mùa tràn xuống, dù cường độ không còn mạnh như mùa đông, nhưng lại gặp ngay khối không khí nóng ẩm đang tồn tại ở tầng thấp.

Sự tương tác giữa hai khối khí có bản chất rất khác nhau – giữa không khí lạnh hơn, khô hơn từ phía Bắc tràn xuống, và không khí nóng ẩm tại chỗ - đã tạo ra sự chênh lệch lớn về nhiệt độ, độ ẩm và gió theo chiều thẳng đứng.

Chính sự tương tác giữ hai khối khí có bản chất ngược nhau này làm khí quyển mất ổn định mạnh, kích hoạt các dòng thăng phát triển rất nhanh. Không khí nóng ẩm bị đẩy lên cao, hình thành các đám mây dông phát triển sâu theo phương thẳng đứng, có thể vươn lên độ cao lớn. Khi đối lưu phát triển đủ mạnh, trong mây xuất hiện nhiều hạt băng, nước siêu lạnh; các hạt băng bị cuốn lên xuống nhiều lần, lớn dần và rơi xuống mặt đất dưới dạng mưa đá. Đồng thời, dòng thăng-dòng giáng mạnh trong mây dông cũng gây ra gió giật, dông lốc và mưa lớn.