Mức hỗ trợ khi người dân Hà Nội đổi xe xăng sang xe điện

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, đồng thời đưa ra lộ trình hạn chế dần phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ hỗ trợ đổi xe mà còn xây dựng đồng thời cơ chế tài chính, hạ tầng sạc, ưu đãi phí, lệ phí và lộ trình hạn chế phương tiện chạy xăng.

Hỗ trợ 100% cho hộ nghèo khi mua xe máy điện, không quá 20 triệu đồng

Theo dự thảo, cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội, đang sở hữu xe máy chạy xăng đăng ký trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực, sẽ được hỗ trợ khi chuyển sang xe điện có giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Người dân Hà Nội được hỗ trợ khi mua xe máy điện. Ảnh: Đình Hiếu

Theo dự thảo, mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một xe và có thể lựa chọn một trong hai hình thức hỗ trợ.

Với phương án nhận tiền trực tiếp, thành phố dự kiến hỗ trợ 20% giá trị xe máy điện, tối đa 5 triệu đồng/xe. Riêng hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện, tối đa 20 triệu đồng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 80%, tối đa 15 triệu đồng.

Trường hợp không nhận hỗ trợ bằng tiền, người dân có thể chọn vé sử dụng vận tải hành khách công cộng trị giá 5 triệu đồng.

Ngoài chính sách đổi xe, Hà Nội còn dự kiến hỗ trợ 50% lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy điện; riêng hộ nghèo và cận nghèo được miễn 100%.

Dự thảo cũng đề xuất miễn vé giao thông công cộng cho người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp và hộ nghèo. Đồng thời, toàn bộ hành khách sẽ được miễn vé vào các dịp lễ, Tết và sự kiện đặc biệt của thành phố.

Từ 1/7, xe taxi mua mới phải sử dụng năng lượng sạch

Không chỉ người dân, Hà Nội bắt đầu đặt ra lộ trình chuyển đổi bắt buộc với các loại hình vận tải kinh doanh.

Theo dự thảo, xe máy công nghệ phải đạt tỷ lệ phương tiện xanh 20% trước ngày 1/1/2027, 50% trước năm 2028 và 100% trước năm 2030.

Với taxi và ô tô kinh doanh dưới 9 chỗ, tỷ lệ phương tiện xanh phải đạt 50% trước năm 2028 và 100% trước năm 2030.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2026, tất cả taxi hoặc xe hợp đồng dưới 9 chỗ đầu tư mới hoặc thay thế bắt buộc phải sử dụng năng lượng sạch.

Nếu trước đây thành phố chủ yếu dừng ở khuyến khích thì nay dự thảo đã đưa ra lộ trình mang tính bắt buộc đối với nhóm phương tiện kinh doanh vận tải - nhóm có tần suất hoạt động cao và phát thải lớn tại khu vực nội đô.

Một trong những nội dung đáng chú ý là từ ngày 1/1/2035, UBND TP Hà Nội sẽ quyết định việc hạn chế lưu thông một số loại phương tiện giao thông cá nhân theo tuyến đường, làn đường, khung giờ và khu vực cụ thể.

“Chậm nhất 12 tháng trước ngày áp dụng mỗi giai đoạn hạn chế, UBND TP phải công bố công khai phạm vi, lộ trình hạn chế cụ thể và phương án giao thông thay thế cho người dân”, dự thảo nêu.

Điều này cho thấy Hà Nội đang chuẩn bị từng bước cho giai đoạn kiểm soát phương tiện cá nhân theo không gian đô thị, tương tự mô hình các thành phố lớn trên thế giới.

Song song với đó, thành phố cũng sẽ điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe đối với xe xăng.

Chỉ tiêu cụ thể về hạ tầng trạm sạc

Theo dự thảo, đến trước năm 2030, tối thiểu 15% chỗ đỗ xe hiện hữu trong các bãi đỗ, chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện và công trình công cộng trong Vành đai 3 phải được lắp trạm tiếp năng lượng sạch công cộng. Với các dự án đầu tư mới, tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 30%.

Thành phố cũng cho phép sử dụng một phần đất công cộng, đất giao thông, đất cây xanh để phát triển hạ tầng trạm sạc và hạ tầng giao thông phi cơ giới.

Các dự án trạm sạc công cộng được hỗ trợ 30% lãi vay trong tối đa 5 năm, hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 5 năm đầu và được rút gọn thủ tục đầu tư.

Theo một chuyên gia giao thông, dự thảo nghị quyết cho thấy Hà Nội không chỉ hướng tới thay thế xe xăng bằng xe điện. Mục tiêu sâu hơn là tái cấu trúc mô hình giao thông đô thị theo hướng giảm phương tiện cá nhân, tăng vận tải công cộng và kiểm soát phát thải trong khu vực nội đô. Việc cho phép người dân đổi hỗ trợ tiền mặt lấy vé giao thông công cộng, miễn vé metro - xe buýt cho nhiều nhóm hành khách và tăng ưu đãi cho giao thông phi cơ giới cho thấy thành phố đang muốn thay đổi cả hành vi đi lại, không chỉ thay đổi loại nhiên liệu.