Danh sách địa chỉ người dân có thể gửi xe khi Hà Nội thí điểm cấm xe xăng từ 1/7

Theo dự thảo tờ trình của UBND TP Hà Nội về đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, giai đoạn 1 (1/7-31/12/2026), Thủ đô Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm.

Cụ thể vùng phát thải thấp giới hạn trong 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này rộng 0,5 km2, chu vi 3,5 km, dân số khoảng 20.000.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc xác định phát triển đồng bộ hạ tầng trạm sạc điện và tiếp nhiên liệu sạch là điều kiện then chốt để chuyển đổi giao thông xanh và triển khai Vùng phát thải thấp.

Theo đó, bến xe, bãi đỗ xe buýt, taxi phải có tối thiểu 30% chỗ đỗ sẵn sàng lắp trụ sạc. Các bãi đỗ tại chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng, bệnh viện cần tối thiểu 10%. Với dự án mới, ít nhất 20% chỗ đỗ phải lắp sẵn trụ sạc, 30% còn lại chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật.

Các trạm dừng nghỉ phải có trạm sạc đạt chuẩn; các dự án mới bắt buộc tích hợp hạ tầng sạc và bố trí không gian cho phương tiện xanh ngay từ khâu thiết kế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng cho biết, hiện một số bãi đỗ xe điện đã sẵn sàng triển khai cho giai đoạn thí điểm từ ngày 1/7/2206. Cụ thể:

Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm:

Phố Đinh Tiên Hoàng: Đoạn từ đài phun nước đến rạp Thăng Long (thường đông vào cuối tuần khi có phố đi bộ).

Phố Lý Thái Tổ: Đoạn từ Lò Sũ đến Trần Nguyên Hãn.

Phố Ngô Quyền: Trước số nhà 16-22 và đoạn Lê Lai - Lê Thạch.

Vườn hoa Diên Hồng (Con Cóc): Khu vực phố Lê Phụng Hiểu.

Khu vực Nhà Hát Lớn và Tràng Tiền:

Vườn hoa Bảo tàng Cách mạng: Số 25 Tông Đản hoặc phố Phan Chu Trinh.

Phố Cổ Tân: Gần Nhà hát Lớn (thường trông đến 22 giờ).

Khách sạn Melia: 44B Lý Thường Kiệt (lưu ý thường không nhận gửi qua đêm).

Các trục đường chính khác:

Quang Trung: Đoạn ngã tư Trần Hưng Đạo đến Tràng Thi (phục vụ 24/24).

Trần Hưng Đạo: Khu vực Cung Văn hóa Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo).

Lý Thường Kiệt: Số 33 Lý Thường Kiệt và các điểm dọc phố.

Hai Bà Trưng: Các điểm đỗ xe dưới lòng đường được cấp phép.

Hệ thống bãi đỗ xe cao tầng và thông minh:

Bãi đỗ xe cao tầng Trần Nhật Duật: Số 502 phố Trần Nhật Duật (gầm cầu dẫn Chương Dương), sức chứa lớn, phục vụ cả ngày đêm.

Bãi đỗ xe thông minh Trần Hưng Đạo: Nằm dọc tuyến phố Trần Hưng Đạo với công nghệ giàn thép đỗ xe tự động.

Bãi đỗ xe thông minh Lý Thường Kiệt: Khu vực phố Lý Thường Kiệt.

Khu vực chợ và trung tâm thương mại:

Chợ Đồng Xuân: Có bãi gửi xe nằm trong khuôn viên chợ.

Chợ Hàng Da: Tầng hầm tòa nhà trung tâm thương mại Hàng Da.

Chương Dương Độ: Bãi đỗ xe rộng rãi tại số 46-48 Chương Dương Độ.

Điểm trông giữ xe máy:

Hầu hết các tuyến phố tại Hoàn Kiếm đều có vỉa hè được cấp phép trông giữ xe máy.

Phố Phủ Doãn và Triệu Quốc Đạt: Khu vực gần Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Việt Đức.

Phố Bà Triệu, Hàng Bài: Các điểm trông giữ dọc vỉa hè.

Khu vực phố đi bộ cuối tuần: Các điểm như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ thường được bố trí thêm các bãi tạm phục vụ du khách...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc bố trí các điểm đỗ xe xung quanh vùng lõi nhằm tạo điều kiện để người dân gửi phương tiện cá nhân, chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng hoặc phương tiện xanh khi di chuyển vào khu vực trung tâm.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thay đổi thói quen đi lại, giảm áp lực giao thông và ô nhiễm không khí tại khu vực nội đô Hà Nội trong thời gian tới.