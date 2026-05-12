Hà Nội xây 4 'siêu' bãi xe kết hợp trạm sạc quy mô lớn, phục vụ hạn chế xe xăng vào nội đô

Đại diện UBND thành phố (TP) Hà Nội cho biết, thành phố đang giao các sở ngành có chức năng khẩn trương triển khai các dự án bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện tại các vị trí chiến lược ven Vành đai 1.

Đây là hạ tầng quan trọng nhằm thực hiện chủ trương hạn chế xe máy xăng, xe ô tô chạy dầu kinh doanh trong khu vực nội đô thời gian tới, trong đó có từ Vành đai 1 trở vào (vùng phát thải thấp), dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Bãi xe tại nút giao Xã Đàn - Đại Cồ Việt (dọc đường Vành đai 1).

Theo đại diện UBND TP Hà Nội, việc phát triển hạ tầng giao thông xanh không chỉ nhằm giảm phát thải mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi sang phương tiện điện, đảm bảo tính khả thi của chính sách.

Qua thực tế, khảo sát, đại diện các sở ngành có chức năng cho biết, dọc tuyến đường Vành đai 1, có từ 100 đến 115 vị trí, điểm có thể xây dựng bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc cho xe điện phục vụ cho việc hạn chế xe xăng chạy vào nội đô. Trong danh sách này, đại diện sở, ngành báo cáo với thành phố, có khoảng 30 vị trí đủ điều kiện ưu tiên xây bãi xe kết hợp trạm sạc trong năm giai đoạn 2026 - 2027.

Trong số này có nhiều vị trí nằm trong quy hoạch mở rộng quốc lộ 1A hoặc sẽ được giải phóng mặt bằng, giúp giảm chi phí. Ngoài ra còn các vị trí khác như dọc đường Trần Khát Chân, ngã tư Xã Đàn - Đại Cồ Việt, vỉa hè và dải phân cách đường Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư…

Có 4 vị trí sở ngành có chức năng xác định đủ điều kiện ưu tiên triển khai ngay để phục vụ thành phố hạn chế xe máy xăng, ô tô chạy dầu kinh doanh vào vùng phát thải thấp nằm trong Vành đai 1 từ 1/7/2026, gồm: Khu Trung Hòa - Nhân Chính, Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, Trần Khát Chân, Nguyễn Đình Chiểu (phía Công viên Thống Nhất)…

“Siêu” bãi xe kết hợp trạm sạc điện

Quy mô, công suất 4 bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc trên được tổ công tác liên ngành khảo sát, tính toán.

Cụ thể, với vị trí tại khu Trung Hòa Nhân Chính (nằm trong khu tái định cư giáp đường Lê Văn Lương), mặt bằng xây được 6 trụ sạc với tổng cộng 12 vị trí đỗ xe. Vị trí tại vỉa hè đường Trần Quang Khải, mặt bằng lắp đặt được khoảng 15 trụ sạc (tương đương 30 vị trí đỗ xe điện, tăng so với kế hoạch ban đầu 12 trụ. Vị trí này có diện tích khoảng 3.000 m², đang nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe cao tầng 4 tầng kết hợp trạm sạc.

Vị trí bãi xe tại lòng đường và vỉa hè đường Trần Khát Chân được xác định sẽ xây dựng bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc điện lớn nhất Hà Nội.

Vị trí lòng đường Trần Khát Chân, có khả năng xây dựng khoảng 30 trụ sạc (60 vị trí xe điện). Ngoài ra khu vực dành cho trông giữ có tổng có thể chứa khoảng 200 vị trí đỗ xe. Với công suất phục vụ này, đây đang được xem là khu vực đỗ xe kết hợp trạm sạc lớn nhất Hà Nội tại thời điểm hiện nay.

Khi hoàn thành, trạm này sẽ phục vụ toàn bộ khu vực Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm. Hiện trạng vỉa hè và đất trống dọc tuyến đường dài hơn 500m từ Bạch Mai đến Lạc Nghiệp đang được khai thác làm bãi đỗ xe truyền thống với khoảng 120 chỗ, rất thuận lợi để chuyển đổi.

Tại vị trí đường Nguyễn Đình Chiểu, trạm sạc được bố trí khoảng 6 trụ sạc (12 vị trí đỗ xe điện) nằm ở vỉa hè phía công viên Thống Nhất.

Tổ công tác liên ngành thành phố đánh giá, mô hình trên được kết hợp linh hoạt khi một phần diện tích dành cho trụ sạc xe điện, phần còn lại giữ cho xe xăng/dầu truyền thống. Ví như, tại Trần Quang Khải có thể duy trì khoảng 40 vị trí cho xe xăng bên cạnh 30 vị trí sạc điện. Điều này giúp giảm thiểu xáo trộn giao thông trong giai đoạn chuyển tiếp.

Với “siêu” trạm đỗ xe tại Trần Khát Chân, tại đây nổi bật với khả năng sạc đồng thời cho 60 xe điện, phục vụ nhu cầu cao tại khu vực trung tâm. Các trạm khác quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu địa phương, đặc biệt cho xe máy điện và ô tô điện.