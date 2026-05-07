Lộ trình hạn chế xe xăng của Hà Nội sẽ được thực hiện thế nào, người dân cần chuẩn bị gì?

Hà Nội đang xây dựng các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên để triển khai Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”, từng bước hướng tới hạn chế và giảm dần phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại khu vực trung tâm.

Nội dung được nêu tại Dự thảo Tờ trình của UBND TP Hà Nội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án 'Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội'. Theo Bảng 4 - Danh mục các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên, nhiều nhóm giải pháp sẽ được triển khai từ năm 2026 nhằm chuẩn bị các điều kiện về cơ chế, chính sách, hạ tầng và quản lý.

Trong đó, Hà Nội dự kiến xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch; xây dựng kế hoạch tổng thể và lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, giảm dần và tiến tới dừng phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo từng giai đoạn.

Đáng chú ý, dự thảo cho thấy việc triển khai vùng phát thải thấp sẽ tác động trực tiếp đến thói quen đi lại và sử dụng phương tiện của người dân trong thời gian tới. Theo lộ trình được nghiên cứu, người dân sẽ cần từng bước thích ứng với việc sử dụng phương tiện năng lượng sạch, tăng sử dụng vận tải công cộng và cập nhật các quy định mới khi lưu thông trong khu vực áp dụng vùng phát thải thấp.

Liên quan đến hạ tầng phục vụ chuyển đổi, Hà Nội dự kiến ban hành chính sách khuyến khích đầu tư hệ thống trạm sạc, trạm đổi pin; nghiên cứu cơ chế nhận diện phương tiện xanh thông qua biển kiểm soát riêng; xây dựng các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với trạm sạc, trạm đổi pin và cơ chế xử lý vi phạm liên quan đến vùng phát thải thấp.

Dự thảo cũng nêu một số khó khăn trong quá trình chuyển đổi như chi phí thay đổi phương tiện còn cao, hạ tầng trạm sạc, trạm đổi pin chưa đồng bộ, yêu cầu nâng cao năng lực vận tải công cộng và thay đổi thói quen đi lại của người dân.

Liên quan nội dung này, tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 5 diễn ra ngày 5/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết Thành phố sẽ triển khai theo lộ trình phù hợp, có thể thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đồng thời tích hợp các chính sách hỗ trợ để bảo đảm tính khả thi.