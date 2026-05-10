Hà Nội cấm nhiều tuyến đường theo khung giờ trong 3 ngày

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian cấm, hạn chế phương tiện diễn ra từ 12h đến 14h và từ 16h đến 17h30 ngày 11/5; từ 6h30 đến 8h30, từ 12h30 đến 14h30 và từ 16h đến 17h30 trong hai ngày 12-13/5.

Trong các khung giờ trên, ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm lưu thông, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Các tuyến đường cấm, hạn chế gồm Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian cấm, hạn chế phương tiện, Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông đối với các phương tiện thuộc diện bị cấm.

Xe từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại.

Các phương tiện từ phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và ngược lại.

Phương tiện từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long lưu thông theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 và ngược lại.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ ngày 11 đến 13/5 tại Hà Nội với hơn 1.300 đại biểu tham dự. Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", đại hội sẽ đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ mới.