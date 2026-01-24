U23 Việt Nam về nước trong vòng tay chào đón của người hâm mộ

Tối 24/1, U23 Việt Nam đã về đến Hà Nội sau chuyến bay dài từ Jeddah (Saudi Arabia), quá cảnh tại Doha (Qatar).

HLV Kim Sang Sik bước ra trong sự chào đón của người hâm mộ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫy tay cảm ơn rất đông các CĐV đã đến sân bay Nội Bài để đón đội U23 Việt Nam.

Trung vệ Hiểu Minh chấn thương nặng, phải di chuyển bằng xe lăn.

Mẹ trung vệ Hiểu Minh bật khóc khi thấy con trai phải di chuyển bằng xe lăn.

Rất đông CĐV có mặt tại sân bay Nội Bài để đón U23 Việt Nam khiến các cầu thủ khá vất vả mới di chuyển ra đến xe bus.

Đám đông CĐV mang theo trống, có mặt từ sớm để đón và chia vui với thành tích giành hạng ba U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam.

Sự phấn khởi của các CĐV.

Các CĐV mang theo cả quốc kỳ Hàn Quốc.

Khi các thành viên U23 Việt Nam đã lên xe bus, HLV Kim Sang Sik vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ.