Hà Nội "không ngủ": Người hâm mộ vỡ òa sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Dòng người bắt đầu đổ ra khu vực hồ Hoàn Kiếm ngay sau loạt luân lưu định mệnh của U23 Việt Nam.

Cờ Tổ quốc tung bay trong mưa nhẹ, sắc đỏ phủ kín các tuyến phố trung tâm.

Những cái ôm vỡ òa của các cổ động viên xa lạ, chung một niềm vui chiến thắng.

Bất chấp nhiệt độ chỉ khoảng 9 độ C, người hâm mộ vẫn xuống đường ăn mừng.

Tiếng reo hò vang lên giữa đêm khuya, phá tan sự tĩnh lặng của Hà Nội sau 1h sáng.

Khuôn mặt rạng rỡ của một cổ động viên trẻ sau chiến thắng nghẹt thở.

Một nhóm cổ động viên cùng hô vang “Việt Nam vô địch”.

Nụ cười không giấu được cảm xúc của các bạn trẻ giữa cơn mưa phùn đêm đông.

Tiếng trống, tiếng hò reo hòa cùng tiếng mưa tạo nên không khí đặc biệt.

Khách du lịch nước ngoài hào hứng trước hình ảnh

Nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ ra phố chia sẻ khoảnh khắc lịch sử.

Hà Nội không ngủ – một đêm tự hào cùng U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.