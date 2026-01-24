Phố đi bộ Nguyễn Huệ "nổ tung" khi U23 Việt Nam giành hạng ba U23 châu Á

Khoảnh khắc Thanh Nhàn sút tung lướt thủ môn U23 Hàn Quốc cũng là lúc những cảm xúc vỡ òa. Không còn sự e ngại, tất cả hòa chung vào dòng chảy cuồng nhiệt, tiếng hò reo vang vọng khắp các tòa nhà cao tầng quanh phố đi bộ.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời đêm. Tiếng trống, tiếng nắp vung và tiếng hô vang: Việt Nam! Việt Nam!

Hạnh phúc đơn giản là được hòa mình vào dòng người. Một cổ động viên nữ cười hết cỡ, vẫy cờ nhiệt tình trong đám đông. Sự mệt mỏi sau những phút hồi hộp theo dõi loạt

Bóng đá xóa nhòa mọi biên giới. Một người bạn nước ngoài hòa chung nhịp đập với người hâm mộ Việt Nam, trân trọng nâng cao lá cờ đỏ sao vàng.

Một nhóm bạn trẻ với đầy đủ

Niềm vui không phân biệt lứa tuổi hay phong cách. Những nhóm bạn, chị em cùng nhau xuống đường, trên tay là lá cờ đỏ sao vàng, rạng rỡ tận hưởng không khí lễ hội bóng đá ngay tại trung tâm thành phố.

Các cổ động viên Việt Nam và người nước ngoài không giấu nổi sự phấn khích tột độ.

Nụ cười chiến thắng trên môi những cô gái. Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ngay giữa biển người trong đêm.

Hàng trăm chiếc điện thoại cùng giơ lên để livestream, chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, hòa cùng sắc đỏ rực lửa của lá cờ Tổ quốc khổng lồ đang dẫn đầu đoàn 'đi bão' mừng chiến thắng.

Biển người cuồn cuộn sóng đỏ. Không còn một chỗ trống tại phố đi bộ, dòng người ken đặc di chuyển trong hân hoan. Đêm nay, mọi ngả đường đều dẫn về niềm vui.