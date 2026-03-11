Iran tấn công Mỹ - Israel 'dữ dội nhất' từ trước đến nay

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin, cuộc tấn công vào đêm qua của Iran bao gồm vụ phóng tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr nhằm vào mục tiêu ở Israel và cơ sở của Mỹ trong khu vực.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch dữ dội và quy mô lớn nhất trong suốt cuộc xung đột này, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc kẻ thù hoàn toàn đầu hàng. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi bóng ma xung đột biến mất khỏi đất nước chúng ta", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết.

Khói bốc lên từ cuộc không kích trước đó của Israel vào Lebanon. (Ảnh: AP)

Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm 10/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không nhượng bộ cho đến khi "kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát", đồng thời nói thêm điều này sẽ được thực hiện theo tiến độ của Mỹ.

Theo ông Hegseth, Mỹ đang “giành ưu thế” trong cuộc chiến với Iran, nhưng từ chối đưa ra mốc thời gian kết thúc xung đột, nhấn mạnh rằng quyết định này thuộc về Tổng thống Donald Trump. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đối phương “bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát”. Dù Washington nhiều lần tuyên bố Iran đang suy yếu, giới lãnh đạo Iran vẫn thể hiện lập trường cứng rắn.

Trong khi đó, còi báo động được nghe thấy vang lên ở miền trung Israel sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel cảnh báo về vụ phóng tên lửa từ Iran. Theo CNN, không có thương vong nào được ghi nhận.

Trước đó, máy bay không người lái bị nghi là của Iran cũng tấn công Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Baghdad - trung tâm hỗ trợ hậu cần và hoạt động lớn nằm gần sân bay Baghdad. Hiện tại chưa rõ có thương vong hay không và mức độ thiệt hại cũng chưa được xác định.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Iran nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ để trả đũa chiến dịch quân sự đang diễn ra của Mỹ và Israel. Điều này nhấn mạnh mối đe dọa thường trực đối với nhân viên Mỹ trong khu vực.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh cho nhân viên không thuộc diện khẩn cấp rời khỏi Iraq. Trong cảnh báo an ninh hôm 10/3, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad cũng kêu gọi công dân Mỹ “hãy thận trọng, tránh gây chú ý và tránh xa những khu vực có thể khiến họ trở thành mục tiêu”.