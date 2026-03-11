Lãnh sự quán Nga tại Iran bị hư hại trong vụ tấn công

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, Lãnh sự quán đã bị hư hại "trong một vụ tấn công vào văn phòng thống đốc tỉnh gần đó" vào cuối tuần qua.

Bà Zakharova cho biết: "Cửa sổ tòa nhà Lãnh sự quán và các căn hộ chung cư gần đó bị vỡ vụn, và một số nhân viên cảm nhận được tác động của sóng xung kích, nhưng không có thương vong".

Bà nói thêm rằng, Nga coi các cuộc tấn công vào các phái đoàn ngoại giao và lãnh sự là "sự vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên nghiêm túc tôn trọng tính bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào sự an toàn, tính mạng và sức khỏe của nhân viên ngoại giao" - bà Maria Zakharova nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các bên tham chiến "chấm dứt ngay lập tức cuộc đối đầu quân sự và quay trở lại bàn đàm phán".

Hơn 1.200 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương kể từ khi Israel và Mỹ phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28-2.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh nơi đặt các cơ sở quân sự của Mỹ.

Theo CNN