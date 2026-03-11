Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Matxcơva lên án vụ Israel tấn công trung tâm văn hóa Nga ở Lebanon

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran

Matxcơva cáo buộc Israel thực hiện “hành động gây hấn vô cớ” sau khi lực lượng Israel tấn công một trung tâm văn hóa Nga ở Lebanon.

Matxcơva lên án vụ Israel tấn công trung tâm văn hóa Nga ở Lebanon - 1

Cảnh đổ nát sau vụ tấn công của Israel

Vụ tấn công vào cơ sở ở thành phố Nabatieh, miền Nam Lebanon, đã được ông Asaad Diya, Giám đốc trung tâm, báo cáo hôm 9-3. Ông cho biết tòa nhà không có người vào thời điểm đó.

Rossotrudnichestvo, cơ quan hợp tác nhân đạo quốc tế của Nga, có văn phòng chính thức tại Beirut, cho biết nhân viên của họ vẫn giữ liên lạc với các đối tác Lebanon và đang tích cực cung cấp cứu trợ cho thường dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột.

Israel đã nối lại các cuộc không kích và các hoạt động trên bộ ở Lebanon hồi đầu tháng này, nhắm vào lực lượng Hezbollah, sau khi tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến chống Iran.

Rossotrudnichestvo nhấn mạnh rằng trung tâm văn hóa Nga ở Nabatieh “không tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự nào” và vụ tấn công là không thể biện minh.

Cơ quan này lưu ý rằng, trong cuộc chiến hồi năm 1973 với các quốc gia Arập, Israel đã tấn công trung tâm văn hóa Liên Xô ở Damascus, Syria, khiến một nữ giáo viên dạy tiếng Nga và một nhân viên địa phương thiệt mạng. Thông báo cho biết thêm, chiếc máy bay thực hiện vụ ném bom đã bị bắn hạ và phi công bị lực lượng Syria bắt giữ.

Trong Chiến tranh Yom Kippur, Israel là bên phòng thủ. Mặc dù cuộc xung đột ngắn ngủi này kết thúc bằng thế bế tắc quân sự, nhưng nó cũng dẫn đến việc các quốc gia Arập sản xuất dầu mỏ áp đặt lệnh cấm vận đối với những nước ủng hộ Israel, gây ra cú sốc giá dầu toàn cầu.

Theo RT

-11/03/2026 11:47 AM (GMT+7)
