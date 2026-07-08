Một khoản trợ cấp được tăng lên tới 25,3 triệu đồng/người khi tăng lương cơ sở
Từ 1/7, một số đối tượng khi đến nhận công tác tại địa bàn đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu tối đa 25,3 triệu đồng/người, theo quy định gắn với mức lương cơ sở.
Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2026.
Việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1/7 cũng kéo theo hàng loạt chính sách BHYT, BHXH thay đổi tương ứng do được xác định trên cơ sở mức lương cơ sở.
Theo Nam Vũ ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/07/2026 10:08 AM (GMT+7)