Một khoản trợ cấp được tăng lên tới 25,3 triệu đồng/người khi tăng lương cơ sở

Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2026.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1/7 cũng kéo theo hàng loạt chính sách BHYT, BHXH thay đổi tương ứng do được xác định trên cơ sở mức lương cơ sở.