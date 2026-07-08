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Một khoản trợ cấp được tăng lên tới 25,3 triệu đồng/người khi tăng lương cơ sở

Sự kiện: Thời sự

Từ 1/7, một số đối tượng khi đến nhận công tác tại địa bàn đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu tối đa 25,3 triệu đồng/người, theo quy định gắn với mức lương cơ sở.

Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2026.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1/7 cũng kéo theo hàng loạt chính sách BHYT, BHXH thay đổi tương ứng do được xác định trên cơ sở mức lương cơ sở.

Một khoản trợ cấp được tăng lên tới 25,3 triệu đồng/người khi tăng lương cơ sở - 1

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Theo Nam Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/07/2026 10:08 AM (GMT+7)
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