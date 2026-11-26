Hôm nay (26/11), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, cùng 5 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Đáng chú ý, trong khi vụ án đang được xét xử, thành phố đã có những quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ tồn tại kéo dài tại dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo diễn biến phiên xét xử trước đó, những lời khai thừa nhận sai phạm của ông Lê Thanh Thản đến phần tranh luận giữa các luật sư và đại diện Viện kiểm sát (VKS), vấn đề được quan tâm nhiều nhất là trách nhiệm bồi thường cho 519 người mua nhà không được cấp sổ đỏ.

Ông Lê Thanh Thản và 5 bị cáo khác tại phiên toà. Ảnh: M.H

Đặc biệt, mức định giá căn hộ khoảng 53-56 triệu đồng/m2 đã trở thành tâm điểm tranh luận khi "đại gia điếu cày" cho rằng cao quá, trong khi phía công tố và luật sư bảo vệ các bị hại khẳng định người dân phải được bồi thường tương xứng với giá trị căn hộ hợp pháp.

Theo tài liệu luật sư cung cấp cho hội đồng xét xử, giá căn hộ tại khu vực này khoảng 38-40 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mức giá được đơn vị tư vấn khảo sát phục vụ định giá.

Cụ thể, đơn vị tư vấn thu thập 11 thông tin chào bán với giá bình quân khoảng 56 triệu đồng/m2. Qua xác minh 18 giao dịch thực tế, giá bình quân khoảng 53 triệu đồng/m2. Từ đó, ba giao dịch có đặc điểm tương đồng được lựa chọn làm căn cứ so sánh.

Trình bày quan điểm về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử buộc Công ty Bemes hoàn trả toàn bộ số tiền mua nhà mà các bị hại đã thanh toán theo hợp đồng.

Cùng với đó, bị cáo Lê Thanh Thản phải chịu trách nhiệm liên đới cùng Công ty Bemes bồi thường khoản chênh lệch giữa giá trị mua ban đầu và giá trị thị trường của căn hộ tại thời điểm xét xử.

Theo VKS, tổng số tiền người dân nhận được từ hai khoản (hoàn trả và bồi thường) sẽ tương đương giá trị thị trường hiện tại của căn hộ, căn cứ theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại thời điểm tháng 7-2026. Theo kết luận này, 519 căn hộ được định giá hơn 2.047 tỷ đồng, trung bình gần 4 tỷ đồng/căn.

Ông Lê Than Thản cho rằng mức bồi thường theo giá thị trường hiện nay "cao quá"

Bị cáo Lê Thanh Thản cho rằng mức trách nhiệm dân sự mà VKS đề nghị đối với bản thân là quá nặng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại.

Ông Thản cũng đề xuất chuyển những căn hộ xây dựng sai công năng thành nhà cho thuê thay vì khôi phục công năng ban đầu, với lý do lo ngại việc thay đổi mục đích sử dụng có thể gây xáo trộn.

Bị cáo còn đề nghị được nộp 50% lợi nhuận dự án vào ngân sách Nhà nước và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, có nguồn lực khắc phục hậu quả.

Các luật sư bào chữa cho ông Thản tranh luận: theo cáo trạng, 519 căn hộ được bán cho 519 khách hàng và tất cả đều được xác định là bị hại. Tuy nhiên, sau khi Hà Nội ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm, nhiều căn hộ được phép giữ lại, giúp số trường hợp phải di dời giảm đáng kể.

Ngoài ra, từ khi vụ án được khởi tố, bị cáo Thản đã chủ động đưa ra nhiều phương án khắc phục nhằm giải quyết bức xúc của khách hàng. Bị cáo thừa nhận các vi phạm trong xây dựng, nhận trách nhiệm và tích cực phối hợp xử lý những trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đây là tình tiết mới có lợi cho bị cáo.

Về mức giá bồi thường, giá căn hộ được xác định khoảng 56 triệu đồng/m2; trong khi tài liệu luật sư gửi đến tòa đưa ra mức giá khoảng 38-40 triệu đồng/m2 . Từ đó đề nghị xem xét lại phương pháp và căn cứ định giá.