Từ năm 2027, trợ cấp thất nghiệp cao nhất tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng

Chính phủ ban hành Nghị định 399/2026 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định 293/2025).

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng so với quy định hiện hành.

Việc điều chỉnh này không chỉ tác động trực tiếp đến tiền lương của người lao động mà còn làm tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cùng một số chế độ liên quan.

Theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đóng gần nhất trước khi thất nghiệp.

Tuy nhiên, mức hưởng tối đa không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Với mức lương tối thiểu mới, từ ngày 1/1/2027, trần trợ cấp thất nghiệp tại vùng I tăng từ 26,55 triệu đồng lên 28,5 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 1,95 triệu đồng.

Tương tự, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng II tăng lên 25,4 triệu đồng/tháng; vùng III là 22,25 triệu đồng/tháng và vùng IV là 20,2 triệu đồng/tháng.

Đây là mức trần, không phải khoản trợ cấp cố định mà mọi người lao động thất nghiệp đều được nhận. Số tiền thực tế phụ thuộc vào mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và việc đáp ứng các điều kiện hưởng theo quy định.

Bên cạnh đó, mức tiền lương tháng tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Theo mức mới, trần tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tại vùng I đạt 114 triệu đồng/tháng; vùng II là 101,6 triệu đồng; vùng III là 89 triệu đồng và vùng IV là 80,8 triệu đồng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tăng

Tương tự bảo hiểm thất nghiệp, lương tối thiểu vùng tăng cũng có thể tác động đến khoản đóng và quyền lợi bảo hiểm xã hội của người lao động.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Do đó, nếu doanh nghiệp phải điều chỉnh mức lương theo công việc hoặc chức danh để đáp ứng mức tối thiểu mới, đồng thời khoản điều chỉnh thuộc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, số tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động có thể tăng.

Khi tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tăng, mức hưởng một số chế độ được tính dựa trên tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cũng có thể tăng theo.

Tuy nhiên, không phải mọi khoản trợ cấp hay chế độ bảo hiểm xã hội đều tự động tăng. Mức hưởng cụ thể còn phụ thuộc vào thời gian tham gia, quá trình đóng và công thức tính của từng chế độ.