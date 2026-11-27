Ông Polyansky, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), hôm 26/11 cáo buộc một số nước NATO đứng sau các vụ tấn công tàu dân sự Nga trên biển Baltic.

Tàu Nga bốc cháy trên biển Baltic. Ảnh: Biên phòng Phần Lan.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng các hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga đang diễn ra đồng thời với cuộc tập trận Lá chắn Tự do 2026 - sự kiện bao gồm cả nội dung diễn tập khai thông Hành lang Suwalki.

Theo ông Polyansky, tất cả những diễn biến này nằm trong một kế hoạch tác chiến thống nhất, bao gồm việc triển khai quân tới Ukraine, phong tỏa khu vực Kaliningrad và tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Belarus.

Ông Polyansky khẳng định không còn nghi ngờ gì về việc “mục đích của các cuộc tập trận gần biên giới khu vực Kaliningrad chính là chiếm giữ khu vực này thông qua các năng lực tác chiến trên bộ, trên không và trên biển”.

“Nói cách khác, họ đang diễn tập cho một con đường trực tiếp dẫn đến chiến tranh hạt nhân với Nga”, ông Polyansky nói tiếp.

“Chúng ta cũng đang tiến gần hơn đến kịch bản đó thông qua sự tham gia trực tiếp của một số quốc gia NATO vào các cuộc tấn công nhắm vào tàu dân sự Nga trên biển Baltic”, ông nói thêm.

Trước đó, vào ngày 24/11, Alexander Drozdenko, Thống đốc tỉnh Leningrad (phía tây bắc Nga), đã viết trên nền tảng mạng xã hội Max rằng một tàu chở hàng đang trên đường đến Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách biệt nằm ở cực tây nước Nga - đã bị UAV tấn công tại vùng biển quốc tế thuộc vịnh Phần Lan, cách biên giới Nga ba hải lý.

Các thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán, còn con tàu mang tên "Sparta II" đã được lai dắt về Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga.