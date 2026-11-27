Chuyến đi tìm người yêu và cuộc đoàn tụ hụt ở Đà Lạt

Ngày 26/11, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng chia sẻ thông tin tìm anh Hoàng Sỹ Sơn (SN 1979, trú thôn Tân Lộc, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An), người đã mất liên lạc với gia đình hơn 22 năm. Phía sau những dòng thông báo tìm người là nỗi mong ngóng khắc khoải của bà Đặng Thị Xuân (SN 1953), mẹ anh Sơn.

Chia sẻ với phóng viên, bà Xuân cho biết, dù đã hơn hai thập kỷ trôi qua, bà vẫn nhớ như in ngày con trai rời nhà rồi bặt tin. Đó là mùng 6 Tết năm 2004, khi gia đình đang chuẩn bị tổ chức đám cưới cho anh Sơn.

Theo lời kể của bà Xuân, tối hôm trước, anh Sơn sang nhà bạn gái tên H. ở xóm 9, cùng xã chơi. Khoảng 22h, anh trở về nhà ngủ. Sáng hôm sau, anh tiếp tục sang nhà bạn gái. Tại đây, anh được một số người cho biết H. đã lên xe vào miền Nam.

Không chờ đợi thêm, anh Sơn đạp xe ra Quốc lộ 1A, bắt xe khách vào Nam tìm bạn gái. Từ đó, gia đình không còn gặp lại anh.

Bức ảnh anh Sơn cùng bạn gái lúc còn yêu nhau.

“Trước đó, hai bên gia đình đã làm lễ dạm ngõ, chuẩn bị tổ chức đám cưới. Thế nhưng, ngay trước ngày cưới, bạn gái Sơn bất ngờ rời đi khiến con trai tôi buồn bã. Tôi nghĩ có lẽ vì chuyện này mà Sơn quyết định vào Nam tìm người yêu rồi bặt tin từ đó đến nay”, bà Xuân chia sẻ.

Với gia đình, chuyến đi hôm ấy ban đầu có lẽ chỉ là hành trình tìm người yêu của một chàng trai trẻ. Không ai nghĩ rằng, quyết định rời nhà trong những ngày đầu năm ấy lại mở đầu cho cuộc chia ly kéo dài hơn 20 năm.

Thấy con đi lâu không trở về, vợ chồng bà Xuân tìm cách liên hệ với nhiều nhà xe, dò hỏi khắp nơi nhưng không có kết quả. Mỗi thông tin nhận được đều khiến gia đình nuôi hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng khi tung tích người con trai vẫn bặt vô âm tín.

“Sau đó, gia đình nhận được tin từ chính quyền xã cho biết, công an địa phương ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phát hiện Sơn. Tháng 2/2004, chồng tôi cùng con rể lập tức bắt xe vào Đà Lạt để tìm con”, bà Xuân nhớ lại.

Tại cơ quan công an, sau khi xác nhận đúng anh Sơn và hoàn tất các thủ tục, hai người đưa anh ra bến xe để trở về quê nhà. Thế nhưng, trong lúc chờ xe, ông Thanh và con rể ngủ quên. Khi tỉnh dậy, họ không còn thấy anh Sơn bên cạnh.

Bà Đặng Thị Xuân mòn mỏi tìm con trai mất liên lạc suốt hơn 20 năm.

Lần tìm thấy con ấy đã không thể trở thành cuộc đoàn tụ mà gia đình mong đợi. Anh Sơn một lần nữa mất dấu, để lại những câu hỏi chưa có lời giải. Gia đình tiếp tục dò hỏi tung tích anh nhưng không có thêm thông tin đáng tin cậy. Từ đó đến nay, hành trình tìm con của bà Xuân vẫn chưa có hồi kết.

Mẹ già vẫn khắc khoải chờ tin con

Vợ chồng bà Xuân có 5 người con, gồm 2 gái và 3 trai. Anh Sơn là con trai thứ hai trong gia đình. Hơn hai thập kỷ qua, gia đình đã tìm nhiều cách để có tin tức về anh, trong đó có 4 lần thông báo tìm kiếm qua tòa án nhưng vẫn không có kết quả.

Năm 2012, ông Thanh qua đời, mang theo nỗi day dứt về người con trai chưa tìm thấy. Các con của bà Xuân lần lượt lập gia đình, sinh sống ở nhiều nơi. Nay ở tuổi “xế chiều”, người mẹ vẫn đau đáu nỗi nhớ con, mong một ngày nhận được tin tức sau chừng ấy năm xa cách.

“Trước đây, tôi đã nhiều lần trình báo chính quyền địa phương để nhờ tìm con nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Giờ tôi chỉ mong mọi người chia sẻ thông tin rộng rãi, biết đâu có ai từng gặp hoặc biết tin về Sơn”, bà Xuân chia sẻ.

Anh Sơn trong bức ảnh được gia đình lưu giữ suốt nhiều năm qua.

Với bà, điều đáng sợ nhất có lẽ không chỉ là sự xa cách kéo dài, mà còn là việc không biết người con mình đang sống trong hoàn cảnh nào. Suốt ngần ấy năm, gia đình không có thông tin xác thực để biết anh Sơn còn ở đâu, cuộc sống ra sao.

Thời gian trôi đi, những người thân trong gia đình dần già đi, cuộc sống mỗi người cũng có nhiều đổi thay. Riêng câu chuyện về anh Sơn vẫn còn bỏ ngỏ.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Tân Châu, xác nhận, trường hợp anh Hoàng Sỹ Sơn mất liên lạc với gia đình suốt 22 năm. Hiện bà Xuân đã đăng tải thông tin tìm con trên mạng xã hội, hy vọng những người từng gặp anh hoặc biết thông tin về anh sẽ liên hệ với gia đình.

Theo lãnh đạo địa phương, công tác quản lý nhân khẩu do công an xã phụ trách, đơn vị có phần mềm hỗ trợ sàng lọc thông tin. Chính quyền đề nghị bà Xuân đến công an xã để được hướng dẫn, hỗ trợ tra cứu.

Ở tuổi 73, người mẹ không mong điều gì lớn lao. Bà chỉ mong biết con trai đang ở đâu, còn sống và bình an. Nếu một ngày anh trở về, sau hơn hai thập kỷ xa cách, đó sẽ là cuộc đoàn tụ mà bà đã chờ đợi suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời.