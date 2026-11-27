4 trường hợp Nhà nước thu hồi sổ đỏ theo quy định mới

Theo quy định mới những trường hợp nào nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp cho người dân?

Tại Điều 70 Luật Đất đai (sửa đổi), trường hợp bị thu hồi, hủy giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được quy định như sau:

Trường hợp 1: Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp trong các trường hợp sau đây:

- Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp;

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật mà phải thu hồi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tuyên hủy hoặc thu hồi;

- Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp 2: Việc thu hồi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không thuộc trường hợp 1 chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp 3: Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp theo quy định tại trường hợp 1, trường hợp 2 mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm cấp lại giấy chứng nhận cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật.

Theo Luật đất đai sửa đổi, nhiều trường hợp bị thu hồi sổ đỏ theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi), công dân có các quyền và nghĩa vụ cơ bản đối với đất đai như sau:

Quyền của công dân đối với đất đai

- Tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.

- Tham gia góp ý, thảo luận và kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất.

- Được bảo đảm bình đẳng, bình đẳng giới trong quản lý, sử dụng đất.

- Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Thuê, thuê lại, nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất theo quy định của Luật này; mua, bán, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

- Được tiếp cận các thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ đối với đất đai công dân cần thực hiện:

- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

- Giữ gìn, bảo vệ và phát triển tài nguyên đất.

- Tôn trọng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác.