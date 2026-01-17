Trước Đại hội XIV, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá mới

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 19 -25/1/2026. Những ngày qua, tại nhiều cơ quan của Đảng và Nhà nước ở Trung ương, địa phương đã giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 5 Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm bà Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Tam Quang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và ông Nguyễn Duy Ngọc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VGP

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12/1/1965, quê ở tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: VGP

Đại tướng Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960, quê ở tỉnh Ninh Bình; có trình độ Tiến sĩ Khoa học quân sự. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Đại tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965, quê ở tỉnh Hưng Yên; có trình độ Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm; Cử nhân luật. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đ.X

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6/3/1962, quê ở tỉnh Đồng Tháp; có trình độ Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Đ.X

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở tỉnh Hưng Yên; có trình độ Thạc sĩ Luật. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các Bí thư Trung ương Đảng đã được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tính đến thời điểm này gồm các ông: Trịnh Văn Quyết, Lê Hoài Trung, Lê Minh Trí và Trần Lưu Quang.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ông Trịnh Văn Quyết sinh ngày 22/01/1966, quê ở TP.Hải Phòng; có trình độ Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Ông có quân hàm Đại tướng, là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Lê Hoài Trung sinh ngày 27/4/1961, quê ở TP.Huế; có trình độ Tiến sĩ Luật. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960, quê ở TP.HCM; có trình độ Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Quốc hội

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/08/1967, quê ở tỉnh Tây Ninh; có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.