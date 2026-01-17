Ông Zelensky thông báo tin đáng sợ đến người dân

Trong bài phát biểu tối 16/1, ông Zelensky nói: "Hôm nay cần phân chia nhiệm vụ riêng biệt cho phòng không và quân đội. Hiện chúng ta đã có thông tin tình báo cho biết Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn mới".

"Chúng tôi đang thẳng thắn trao đổi với các đối tác về tên lửa phòng không, về những hệ thống mà chúng tôi rất cần. Nguồn cung hiện không đủ. Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, và điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi cần lắng nghe chúng tôi".

Tổng thống cho biết thêm rằng Bộ Quốc phòng Ukraine đang nỗ lực rất nhiều, nhưng kêu gọi mọi người chú ý đến các cảnh báo trên không.

Trước đó, ông Zelensky phàn nàn với Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng 400.000 cư dân Kharkiv bị mất điện và sưởi ấm sau cuộc tấn công của Nga vào thành phố này .

Trong bài phát biểu hôm 8/1, ông Zelensky cũng cảnh báo về khả năng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm 9/1. Đêm hôm đó, quân đội Nga đã mở cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào khu vực Lviv, và sau đó SBU đã tìm thấy xác tên lửa.

Ngoài ra, Kiev và vùng Kiev cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Nga. Vụ tấn công Oreshnik đã khiến cả Ukraine và Châu Âu rúng động vì hậu quả và lo ngại tác động tiếp theo.

Ông Denys Shmyhal, người mới nhậm chức Bộ trưởng Năng lượng, đã thông báo trong phiên chất vấn của chính phủ tại quốc hội hôm 16/1 rằng hiện tại, Ukraine không còn một nhà máy điện nào hoạt động nguyên vẹn; tình hình năng lượng khó khăn nhất nằm ở Kiev, vùng Odessa và các khu vực tiền tuyến.

Ông Shmyhal cũng tuyên bố tăng nhập khẩu điện từ EU và cáo buộc "một số thành phố" đã hoàn toàn không chuẩn bị cho mùa đông.

Điều này có lẽ ám chỉ Kiev, nơi thị trưởng Vitali Klitschko đã bị ông Zelensky công khai chỉ trích trong những ngày gần đây vì tình trạng mất điện khó khôi phục sau các cuộc tấn công của Nga.