Tổng thống Donald Trump bất ngờ cảm ơn chính phủ Iran

Hôm 16-1 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "Iran đã hủy bỏ việc treo cổ hơn 800 người" và cảm ơn chính phủ nước này, một động thái được cho là bất thường.

Theo hãng tin AP, những người mà ông Donald Trump nhắc đến là các tù nhân chính trị. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông "rất tôn trọng" động thái này của chính phủ Iran.

Phát ngôn trên được ông Donald Trump đưa ra với các phóng viên khi ông rời Nhà Trắng để đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở TP Palm Beach, bang Florida nghỉ cuối tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên về vấn đề Iran khi ông đang rời Nhà Trắng hôm 16-1- Ảnh: AP

Cũng theo AP, dường như căng thẳng đang lắng xuống sau thời gian dậy sóng vì những lời ám chỉ của tổng thống Mỹ rằng ông có thể tấn công quân sự vào Iran nếu chính phủ nước này "gây ra các vụ thảm sát khi trấn áp biểu tình".

Dường như tình hình ở Iran đã ổn định hơn trong vài ngày gần nhất.

Trong hai ngày qua, một số đồng minh của Mỹ ở Trung Đông đã kêu gọi chính quyền ông Donald Trump hoãn các cuộc tấn công, lo ngại rằng hành động đó sẽ gây bất ổn cho một khu vực vốn đã bất ổn cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Còn theo TRT World, một thông điệp tương tự đã được ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào cùng ngày: "Tôi vô cùng tôn trọng việc tất cả các vụ hành quyết đã được lên kế hoạch diễn ra ngày hôm qua đều đã bị lãnh đạo Iran hủy bỏ. Cảm ơn các bạn!".

Trong các bình luận ngắn bên ngoài Nhà Trắng hôm 16-1, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ rằng những nỗ lực thuyết phục của các quốc gia vùng Vịnh và Israel đã thuyết phục ông từ bỏ ý định tấn công Iran.

Ông nói rằng chính hành động của Iran đã khiến ông thay đổi quyết định.

"Không ai thuyết phục được tôi; chính tôi đã tự thuyết phục mình" - ông Donald Trump nói.