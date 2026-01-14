Nơi tổ chức Đại hội XIV trước ngày khai mạc

Sáng 14/1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ. Công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai từ nhiều ngày trước và đang hoàn tất những khâu cuối cùng. Đây là nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ 19 đến 25/1.

Ngay cổng ra vào, an ninh được thắt chặt nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra an toàn, trang trọng.

Bên trong sảnh chính, không gian được bài trí nổi bật với tông đỏ - vàng.

Chủ đề Đại hội Đảng XIV là: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội Đảng XIV do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập, tổ chức thường lệ 5 năm một lần.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đại diện các đảng bộ trực thuộc Trung ương, đảng bộ khối cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang và đảng bộ ngoài nước. Dự kiến 1.588 đại biểu tham dự Đại hội.

Hội trường chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi sẽ diễn ra các phiên họp Đại hội XIV của Đảng. Phía trên là khu vực làm việc của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Nội dung trọng tâm của Đại hội XIV là thảo luận, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thông qua 4 báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

Khu vực ghế ngồi đại biểu.

Đại hội XIV sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới bằng cách bỏ phiếu kín. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV dự kiến có 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Bên ngoài hội trường là khu vực trưng bày tư liệu về lịch sử các kỳ Đại hội Đảng.

Khu trưng bày, giới thiệu dấu ấn lịch sử các kỳ Đại hội Đảng.

Từ khi thành lập năm 1930 đến nay, Đảng đã trải qua 13 kỳ Đại hội, với nhiều quyết sách quan trọng đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, tiến hành các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước.

Đến nay, Việt Nam là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao với GDP hơn 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người hơn 5.000 USD mỗi năm.

Trung tâm báo chí tại Đại hội XIV. Hàng trăm phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước sẽ tham dự đưa tin theo chương trình Đại hội.

Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.