Thông tin mới nhất về thời tiết những ngày diễn ra Đại hội Đảng XIV

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18–20/1, áp cao lục địa có xu hướng suy yếu. Tuy nhiên, khoảng chiều tối và đêm 20–21/1, một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh sẽ tăng cường, gây ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết trên đất liền và trên biển.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, khu vực Bắc Bộ có mưa. Từ khoảng ngày 21/01, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Sang ngày 22/1, trời rét trên diện rộng, có nơi rét đậm; riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vùng núi và trung du phổ biến 8–11 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ 11–13 độ C.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh vào dịp khai mạc Đại hội Đảng XIV.

Trong khi đó, từ ngày 22–23/1, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông.

Trên biển, từ gần sáng và ngày 21/01, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh. Từ đêm 22–23/01, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động. Trong giai đoạn từ ngày 23–25/01, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh.

Về tình hình bão, lúc 13 giờ ngày 16/01, bão Nokaen có tâm ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc – 128,4 độ Kinh Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Theo thống kê, bão xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vào tháng 1 là sớm so với trung bình nhiều năm, song không hiếm gặp; từ năm 1950 đến nay đã ghi nhận hơn 30 cơn bão hình thành trong tháng này.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15–20 km/h, sau đó di chuyển chậm dần, chủ yếu theo hướng Bắc dọc vùng biển phía Đông Philippines. Do khu vực Biển Đông đang chịu tác động của khối không khí lạnh, bão hầu như không có khả năng đi vào Biển Đông và nhiều khả năng sẽ suy yếu, tan dần trên vùng biển phía Đông Philippines vào khoảng ngày 20–21/01/2026.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 18–25/01/2026

Tại Bắc Bộ, từ ngày 18–20/01 không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Từ chiều tối 20–22/01, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, có mưa, sau mưa vài nơi. Từ ngày 21/01, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 22/01, rét tăng cường, có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Trung Bộ, từ ngày 18–20/01 phổ biến không mưa, ngày nắng; riêng từ Thanh Hóa đến Huế đêm và sáng trời rét. Từ đêm 21–22/01, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rải rác; từ ngày 22–23/01, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào. Đến ngày 24–25/01, thời tiết ổn định trở lại, ít mưa. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục rét về đêm và sáng, phía Bắc có nơi rét đậm.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong suốt giai đoạn từ ngày 18–25/01, thời tiết phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Riêng khu vực Hà Nội, từ ngày 18–20/01 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; đêm và sáng trời rét. Từ chiều tối và đêm 20–22/01 có mưa do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Giai đoạn từ ngày 21–25/01, trời rét, có nơi xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 12–15 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 16–18 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đồng thời chủ động các biện pháp phòng, chống rét nhằm hạn chế thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/1:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.