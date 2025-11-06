Nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 phải có tầm nhìn, năng lực, sức bền

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 14 khóa 13, trong hai ngày 5 và 6/11, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Trung ương đánh giá nhiệm kỳ Đại hội 13 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược và cách làm, đặc biệt từ tháng 8/2024 đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm "đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, gương mẫu, trí tuệ, bám sát đường lối, quy chế làm việc và tình hình thực tiễn, tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng".

Nhiều kết quả quan trọng đạt được trên hầu hết các lĩnh vực; nhiều chủ trương lớn được thể chế hóa, điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều quyết sách mang tính đột phá được triển khai. Nổi bật nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo; cuộc cải cách lớn về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cùng với đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường.

Tuy nhiên, Trung ương thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ khóa 13 và chỉ rõ nguyên nhân, thảo luận kỹ lưỡng các phương hướng khắc phục. Bộ Chính trị được giao hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 14, sáng 6/11. Ảnh: Hoàng Phong

Thông cáo cho biết tại Hội nghị, Trung ương đã thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến thẳng thắn, xây dựng, tạo sự thống nhất về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội 14 và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia hai cơ quan này, gồm tái cử và tham gia lần đầu. Trung ương xác định việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là "cốt lõi của cốt lõi", liên quan trực tiếp đến thành công của Đại hội 14 và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 được yêu cầu có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng; có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả đo đếm được; có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ 14 của Đảng và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, gồm tái cử và tham gia lần đầu, để báo cáo Đại hội 14 và trình Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 bầu cử theo quy định. Đồng thời, Trung ương thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội 14 để trình Đại hội xem xét, quyết định.

Trung ương nhận định, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18, đặc biệt từ năm 2024 đến nay, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ máy từ Trung ương đến địa phương được tinh gọn hơn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, giảm tầng nấc trung gian; chuyển từ mô hình "cồng kềnh - phân tán" sang "tinh gọn - liên thông - hiệu lực - hiệu quả"; từ tư duy "quản lý theo đầu mối hành chính" sang "quản trị theo chức năng - kết quả", nhất là khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã; đồng thời gắn tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trung ương khẳng định việc triển khai các bài học kinh nghiệm từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, liên thông ba cấp sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp hệ thống chính trị tinh gọn, minh bạch, hiệu quả, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tại hội nghị, Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban này. Trước đó Bộ Chính trị đã chỉ định ông giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban.

Cũng tại hội nghị, Trung ương cho ý kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó chủ tịch thường trực Quốc hội và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.