Báo chí châu Á bùng nổ khi U23 Việt Nam làm nên lịch sử trước U23 UAE

Báo chí châu Á bất ngờ vì chiến thắng của U23 Việt Nam

Với các pha làm bàn của Nguyễn Lê Phát (39'), Nguyễn Đình Bắc (62'), Phạm Minh Phúc (101'), U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Junior Ndiaye (42'), Mansoor Al Menhali (68') là những người lập công cho đội bóng Tây Á.

Chiến thắng quý giá trọng trận này giúp U23 Việt Nam ghi tên mình vào chơi ở bán kết VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam gây bất ngờ khi đánh bại U23 UAE. Ảnh: Ted Trần.

Theo Siamsport, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút của trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Nhờ đó, các “Chiến binh Sao vàng” lần thứ 2 lọt vào vòng bán kết giải đấu này kể từ năm 2018.

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) viết: “U23 Việt Nam vượt qua U23 UAE trong trận đấu kịch tính để tiến vào vòng tiếp theo”. AFC miêu tả, may mắn đã mỉm cười với thầy trò HLV Kim Sang-sik khi họ vượt qua thử thách khó khăn để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch với chiến thắng 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút. Mặc dù U23 UAE đã 2 lần nỗ lực gỡ hòa nhưng cuối cùng, Phạm Minh Phúc đã toả sáng ấn định chiến thắng cho các “Chiến binh Sao vàng”.

CNN Indonesia miêu tả, trận đấu diễn ra kịch tính đến những phút cuối cùng. Tuy gặp không ít khó khăn nhưng U23 Việt Nam vẫn xuất sắc vượt qua U23 UAE nhờ khả năng phòng ngự kín kẽ và tận dụng thời cơ tốt.

Về phần mình, tờ WAM thừa nhận rằng, U23 Việt Nam thi đấu tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Đồng thời, họ cũng bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà sớm dừng bước tại VCK U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, beIN Sports cho rằng, U23 Việt Nam đã gây bất ngờ khi vượt qua U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút ở trận cầu siêu kịch tính tại vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Trước khi trận đấu diễn ra, các “Chiến binh Sao vàng” bị đánh giá thấp hơn nhưng tinh thần thi đấu kiên cường đã giúp họ thẳng tiến vào bán kết.