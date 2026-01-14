Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, nhiều tuyến đường từ trung tâm đến ngoại ô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, pano, áp phích chào mừng.

Cổng chào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi tổ chức Đại hội, đã hoàn tất, sẵn sàng đón đại biểu. Khu vực phía ngoài cổng chính được trang trí nhiều hoa và tiểu cảnh, tạo không gian trang trọng.

Bên trong Trung tâm Hội nghị, công tác tổ chức phục vụ đã hoàn thiện.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm được trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Trụ sở UBND TP Hà Nội được trang trí cờ, pano chào mừng Đại hội. Khu vực hồ Hoàn Kiếm, dọc các tuyến Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Tràng Tiền, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc và cờ Đảng được treo đồng bộ, nổi bật trên các dãy phố.

Ngoài ra, tại các khu vực trọng điểm như Quảng trường Ba Đình và các trục đường lớn Hùng Vương, Phan Đình Phùng, gần Cột cờ Hà Nội, nhiều cụm pa nô tấm lớn, biểu ngữ và biểu tượng búa liềm được dựng trang trọng.

Không chỉ ở những đại lộ lớn, không khí chào mừng còn len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, từng khu dân cư.

Trên các trục đường lớn như Đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, vành đai 3, các cụm cờ, phướn và biển cổ động được lắp đặt theo cụm, tạo điểm nhấn ở các nút giao và khu vực cửa ngõ. Công tác trang trí được kết hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ Đại hội.

Nhiều cơ quan, tổ chức, khu dân cư trong thành phố cũng treo cờ, chỉnh trang mặt tiền, tạo không khí chào mừng.

Một số tuyến phố vẽ tranh cổ động lên tường, góp phần làm mới cảnh quan đô thị trong những ngày trước Đại hội.