Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV

Sự kiện: Đại hội Đảng XIV

Nhiều tuyến phố Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, pa nô, áp phích, tạo không khí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khai mạc ngày 19/1.

Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV - 1

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, nhiều tuyến đường từ trung tâm đến ngoại ô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, pano, áp phích chào mừng.

Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV - 2

Cổng chào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi tổ chức Đại hội, đã hoàn tất, sẵn sàng đón đại biểu. Khu vực phía ngoài cổng chính được trang trí nhiều hoa và tiểu cảnh, tạo không gian trang trọng.

Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV - 3

Bên trong Trung tâm Hội nghị, công tác tổ chức phục vụ đã hoàn thiện.

Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV - 4

Khu vực hồ Hoàn Kiếm được trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV - 5

Trụ sở UBND TP Hà Nội được trang trí cờ, pano chào mừng Đại hội. Khu vực hồ Hoàn Kiếm, dọc các tuyến Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Tràng Tiền, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc và cờ Đảng được treo đồng bộ, nổi bật trên các dãy phố.

Ngoài ra, tại các khu vực trọng điểm như Quảng trường Ba Đình và các trục đường lớn Hùng Vương, Phan Đình Phùng, gần Cột cờ Hà Nội, nhiều cụm pa nô tấm lớn, biểu ngữ và biểu tượng búa liềm được dựng trang trọng.

Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV - 8

Không chỉ ở những đại lộ lớn, không khí chào mừng còn len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, từng khu dân cư.

Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV - 9

Trên các trục đường lớn như Đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, vành đai 3, các cụm cờ, phướn và biển cổ động được lắp đặt theo cụm, tạo điểm nhấn ở các nút giao và khu vực cửa ngõ. Công tác trang trí được kết hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ Đại hội.

Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV - 10

Nhiều cơ quan, tổ chức, khu dân cư trong thành phố cũng treo cờ, chỉnh trang mặt tiền, tạo không khí chào mừng.

Thủ đô trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIV - 11

Một số tuyến phố vẽ tranh cổ động lên tường, góp phần làm mới cảnh quan đô thị trong những ngày trước Đại hội.

Dàn xe của Quân đội xuất quân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc
Dàn xe của Quân đội xuất quân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc

Phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, 286 cán bộ, lái xe và 121 phương tiện trong toàn quân đã cơ động đến Lữ đoàn 971 để tập huấn, chuẩn bị...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Giang Huy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/01/2026 11:19 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đại hội Đảng XIV Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN