Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc'

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đến dự Lễ khai mạc Triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện các doanh nghiệp tham gia Triển lãm...

Theo Bộ VHTT&DL, Bộ đã chủ trì xây dựng đề cương ý tưởng chủ đạo của Triển lãm, phối hợp chặt chẽ với tư vấn quốc tế để hoàn thiện thiết kế bộ nhận diện, ứng dụng trong không gian tổng thể triển lãm, đảm bảo tính khái quát, tổng thể, chiều sâu tư tưởng và tính nghệ thuật, vừa mang tính hiện đại, vừa đậm yếu tố văn hóa Việt Nam.

Chủ đề xuyên suốt của Triển lãm là: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", với nội dung trọng tâm: Khẳng định yếu tố then chốt cho mọi thành công đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành hiệu quả của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; Tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta; Truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới. Triển lãm không chỉ mang tính tuyên truyền - giáo dục mà còn là một không gian văn hóa - trải nghiệm cho người dân và du khách quốc tế.

Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Dưới sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, của Thường trực Chính phủ, trực tiếp là Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, quá trình chuẩn bị cho Triển lãm được triển khai khẩn trương, đồng bộ, hiệu quả. Trong suốt thời gian qua, Thường trực Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, khảo sát thực địa, chỉ đạo kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia lên đến gần 260.000m2, với 3 phân khu chính, cụ thể:

1/ Khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề Việt Nam - Hành trình đến Kỷ nguyên mới": Giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của Đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển; giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước; đặc biệt là không gian trưng bày chủ đề: "95 năm cờ Đảng soi đường" tái hiện những sự kiện lớn, những mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam hiện đại, những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ; không gian trưng bày lịch sử hình thành, thành tựu đổi mới cùng bản sắc văn hóa, tiềm năng, lợi thế phát triển của các địa phương với chủ đề "Tỉnh giàu nước mạnh"; không gian trưng bày thành tựu của các doanh nghiệp với khát vọng, tinh thần phát triển nhanh "như Thánh Gióng" như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi gặp mặt đội ngũ doanh nhân…

2/ Khu triển lãm ngoài trời tại sân Tây, Nam, Đông với chủ đề "Hội nhập và Phát triển": Giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn"; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ với "Khát vọng bầu trời"; cùng các không gian biểu diễn nghệ thuật, hội chợ du lịch, ẩm thực…

3/ Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề "Hội nhập và Sáng tạo" tại nhà triển lãm khối A: Trưng bày và sắp đặt các tác phẩm, sản phẩm của 12 ngành công nghiệp văn hóa và các thành tựu của từng lĩnh vực, với phương châm "Sáng tạo để kiến thiết" cùng không gian trưng bày chủ đề "Việt Nam và Thế giới".