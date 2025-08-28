Chiêm ngưỡng bản đồ Việt Nam bằng tiền tại Triển lãm thành tựu đất nước

Từ ngày 28-8 đến 5-9, ngành Ngân hàng Việt Nam chính thức góp mặt tại Triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội). Với chủ đề "Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai", gian trưng bày tại sảnh A1 không chỉ là điểm nhấn về nội dung mà còn gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ trình diễn đỉnh cao và những trải nghiệm đa giác quan hiếm thấy.

Cầu vồng ngân hàng, một thiết kế ánh sáng tương tác mô phỏng họa tiết và hình ảnh trên tiền Việt Nam, mang đến trải nghiệm thị giác ngoạn mục. Ảnh chụp chiều 27-8

Một trong những điểm thu hút khách tham quan nhất là tấm bản đồ Việt Nam được ghép từ các đồng tiền đang lưu hành, đặt trang trọng tại khu vực trung tâm của gian trưng bày. Không chỉ là sản phẩm trưng bày, tấm bản đồ này còn là biểu tượng sinh động cho dòng chảy tiền tệ đã đồng hành cùng đất nước trong suốt hành trình bảo vệ, xây dựng và phát triển. Mỗi đồng tiền là một lát cắt của lịch sử, một minh chứng cho chủ quyền quốc gia và sự đổi mới không ngừng của nền tài chính Việt Nam.

Không gian triển lãm được chia thành 5 phân khu chuyên đề, tái hiện một cách toàn diện quá trình hình thành, phát triển và hội nhập quốc tế của ngành Ngân hàng Việt Nam. Khách tham quan sẽ được ngược dòng thời gian để chiêm ngưỡng 7 bộ tiền Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1945 đến nay, khám phá các chính sách tiền tệ nổi bật, dấu ấn lãnh đạo Đảng và Nhà nước với ngành Ngân hàng, cũng như trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại tại khu vực tương tác.

Đặc biệt, Cầu vồng ngân hàng, một thiết kế ánh sáng tương tác mô phỏng họa tiết và hình ảnh trên tiền Việt Nam, mang đến trải nghiệm thị giác ngoạn mục. Khi bước qua chiếc cầu, hình ảnh những tờ tiền như sống lại, kể câu chuyện ngân hàng - tiền tệ bằng ngôn ngữ ánh sáng và màu sắc.

Hàng ngàn phần quà tại gian triển lãm ngành Ngân hàng

Sự góp mặt của 15 ngân hàng thương mại tiêu biểu càng làm phong phú thêm trải nghiệm của khách tham quan, với các gian hàng tương tác, minigame, dịch vụ tài chính số và cơ hội nhận hàng ngàn phần quà hấp dẫn khi tham gia các hoạt động tại triển lãm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có nhiều phần quà độc đáo, ý nghĩa và đầy bất ngờ dành cho người dân tham quan.

Gian trưng bày triển lãm ngành Ngân hàng là dịp để tôn vinh những đóng góp của ngành Ngân hàng trong công cuộc kiến thiết đất nước - từ thời chiến đến thời bình, từ dòng tiền kháng chiến đến dòng vốn phát triển kinh tế hiện đại. Và tại đây, đồng tiền Việt Nam không chỉ là công cụ tài chính, mà còn là chứng nhân lịch sử, là biểu tượng của một nền kinh tế độc lập và hội nhập mạnh mẽ.

Một số hình ảnh:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan gian trưng bày của ngành ngân hàng chiều 27-8. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà giới thiệu về triển lãm

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về triển lãm của ngành ngân hàng

Triển lãm có sự góp mặt của 15 ngân hàng thương mại tiêu biểu