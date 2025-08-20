Mãn nhãn với dàn máy bay từ quá khứ đến hiện tại, tại Triển lãm thành tựu đất nước

Đầu tiên là máy bay IL-14. Đây là 1 trong số 5 chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam năm 1957 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958. Trong số đó, chiếc IL-14 số hiệu VN-C482 có ý nghĩa đặc biệt khi được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Bác Hồ, được sử dụng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Máy bay IL-14.

Máy bay IL-14 hiện đã được vận chuyển đến phân khu trưng bày Khát vọng bầu trời tại Triển lãm thành tựu đất nước.

Đội ngũ kỹ thuật đang tiếp tục tiến hành vệ sinh và hoàn thiện các hạng mục trưng bày, sẵn sàng phục vụ khách tham quan trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Máy bay A320 được vận chuyển từ Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật hàng không (AESC) đến Trung tâm triển lãm.

Ngoài chiếc IL-14, ngành Hàng không dân dụng Việt Nam còn mang đến trưng bày tại triển lãm máy bay A320 từ Trung tâm Đào tạo của Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật hàng không (AESC). A320 là dòng máy bay khá phổ biến ở Việt Nam, được đưa vào khai thác từ năm 1996 và hết thời hạn khai thác sau 14 năm, hiện được sử dụng làm giáo cụ trực quan cho học viên.

Người dân và du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ với các ứng dụng: Mua vé máy bay, phục vụ trong phòng chờ và ngồi thử trên máy bay A320; thực hiện trình chiếu 3D mapping trên thân máy bay; trải nghiệm tại khoang buồng lái...

Đặc biệt, tại khu vực trưng bày máy bay A320, công chúng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm cùng đội ngũ chuyên môn của ngành Hàng không Việt Nam.

Trực thăng của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tại Phân khu "Khát vọng bầu trời".

Ngoài ra, tại Phân khu "Khát vọng bầu trời", Tổng công ty trực thăng Việt Nam (Vietnam Helicopters - VNH) sẽ trưng bày trực thăng phục vụ bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. VNH là một trong những nhà khai thác dịch vụ trực thăng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, được khách hàng và đối tác đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và cam kết an toàn.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) mang đến trưng bày tại phân khu "Khát vọng bầu trời" mô hình động cơ máy bay Airbus A-350. Đây là thế hệ máy bay Airbus đầu tiên trên thế giới sử dụng vật liệu polymer gia công cường lực bằng sợi carbon (carbon-fiber-reinforced polymer) cho thiết kế cả thân và cánh máy bay. Loại máy bay này được đánh giá thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay nhờ động cơ công nghệ mới XWB đến từ hãng siêu xe Rolls Royce. Điều này giúp các hãng hàng không tiết kiệm chi phí khai thác.

Máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines.

Ngoài ra, người dân đến thăm quan sẽ được chiêm ngưỡng các mô hình, sa bàn, khu vực trải nghiệm, màn hình tương tác, video 3D của các đơn vị, doanh nghiệp hàng không khác như: VietjetAir, Viettravel Airlines, BambooAirways, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Công ty Flying Legend, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam... được thực hiện công phu, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại, tạo không gian trải nghiệm trực quan, hấp dẫn giúp khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, thành tựu và tầm nhìn của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc đưa các loại máy bay tiêu biểu, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai đến trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của ngành hàng không Việt Nam, mà còn góp phần tái hiện sinh động chặng đường phát triển và khát vọng vươn cao, vươn xa của Hàng không Việt Nam đúng như tên gọi “Khát vọng bầu trời".