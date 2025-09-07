Sáng 7-9, tại nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7-9-1970 - 7-9-2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Lễ ra mắt, phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: VTV

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương... cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh suốt 55 năm qua, từ điều kiện kỹ thuật thô sơ, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát triển thành đài quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, nòng cốt, đa phương tiện tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao dân trí; nói lên tiếng nói của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đài Truyền hình Việt Nam và Kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên. Ảnh: VTV

Đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc, các chương trình, tác phẩm của Đài Truyền hình Việt Nam đã phản ánh khách quan, nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ đổi mới, lan tỏa nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo và hấp dẫn".

"Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa"- Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện mũi nhọn của quốc gia, phải ngày càng khẳng định bản lĩnh, là trụ cột kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: VTV

Để đáp ứng những yêu cầu đó, Tổng Bí thư đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông công nghệ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giàu khát vọng cống hiến.

Ba là, nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Khẳng định vai trò của VTV góp phần dẫn dắt, nâng cao thị hiếu, thẩm mỹ, trình độ hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: VTV

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; hướng tới trở thành Tổ hợp truyền thông công nghệ số quốc gia hiện đại, vận hành theo mô hình tích hợp, số hóa toàn diện, dẫn đầu trong sản xuất và phân phối nội dung chất lượng cao, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ công chúng trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ truyền thông quốc tế.

Năm là, tiếp tục giữ gìn và vun đắp tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đài; nêu cao ý chí, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hành động quyết liệt, hiệu quả để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Sáu là, tập trung xây dựng kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today trở thành một kênh truyền hình đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp, hấp dẫn, có bản sắc riêng, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

"Đài Truyền hình Việt Nam đã đi qua chặng đường 55 năm đầy vẻ vang với nhiều dấu ấn hết sức tự hào, song mỗi chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, đổi mới sáng tạo quyết liệt hơn nữa để kiến tạo nên một tương lai xán lạn cho ngành truyền hình Việt Nam, góp phần xứng đáng trong Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Chúc Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, xứng đáng là niềm tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam"- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: VTV

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cho biết, tối 7-9-1970, buổi phát hình thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra thành công, đánh dấu sự ra đời của ngành truyền hình Việt Nam, đáp ứng lòng mong mỏi của Bác lúc sinh thời và nguyện vọng của nhân dân.

Từ Ban Vô tuyến truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, đến Đài Truyền hình Trung ương năm 1978, rồi chính thức mang tên Đài Truyền hình Việt Nam vào năm 1987 theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng, Đài Truyền hình Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh cùng sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Từ vài giờ phát sóng đen trắng mỗi ngày, ngày nay Đài đã phát triển thành hệ thống kênh phong phú, nền tảng số hiện đại, phủ sóng rộng khắp trong nước và vươn tầm ra thế giới. Sự hình thành và phát triển của Truyền hình Việt Nam 55 năm qua là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử 100 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, và trong hành trình 80 năm vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của nước nhà.

"Đài Truyền hình Việt Nam quyết tâm khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia vươn tầm khu vực, xây dựng vị thế trên trường quốc tế - là tiếng nói chính thống, tin cậy của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của các tầng lớp nhân dân - góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa"- Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today. Ảnh: VTV

Tại sự kiện, kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today đã chính thức được ra mắt. Sự ra đời của Vietnam Today là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và thành tựu phát triển tới bạn bè quốc tế; là cầu nối giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu sâu và hiểu toàn diện về Việt Nam.