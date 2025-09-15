Tổng Bí thư Tô Lâm dự sự kiện đặc biệt ngành quân giới Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm, sáng 15/9.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đón Tổng Bí thư tới dự Lễ kỷ niệm.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nói riêng.

Tổng Bí thư và các đại biểu tham quan một số phương tiện quân sự do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, chế tạo và sản xuất.

Ảnh: Nguyễn Minh

Ảnh: Nguyễn Minh

Ảnh: Nguyễn Minh

Tổng Bí thư cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.