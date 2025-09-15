Tổng Bí thư Tô Lâm dự sự kiện đặc biệt ngành quân giới Việt Nam
Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15/9/1945 - 15/9/2025). Dịp này, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.
Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm, sáng 15/9.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đón Tổng Bí thư tới dự Lễ kỷ niệm.
Đây là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nói riêng.
Tổng Bí thư và các đại biểu tham quan một số phương tiện quân sự do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, chế tạo và sản xuất.
Ảnh: Nguyễn Minh
Tổng Bí thư cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam.
