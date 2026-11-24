Công điện nêu, khoảng 8 giờ ngày 24/11, xảy ra vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bước đầu xác định có 3 người tử vong và 11 người bị thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh Hà)

UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mất an toàn cháy, nổ…

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

“Mỗi cơ sở, hộ kinh doanh, mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng”, Công điện nêu rõ.