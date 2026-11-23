Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cho thấy, tình trạng xe máy cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng bị bỏ lại trên vỉa hè đang diễn ra nhiều nơi, ngay cả ở những tuyến phố trung tâm, đông người qua lại.

3 chiếc xe xếp thành hàng để khuất sau lùm cây trên vỉa hè phố Kim Mã.

Dọc phố Kim Mã, đoạn vỉa hè sát ngõ 294 (đối diện phố Núi Trúc), nhiều chiếc xe tay ga như Honda Lead, Yamaha Nozza, Piaggio Liberty nằm xếp hàng khuất sau lùm cây. Quan sát thực tế, các phương tiện này đều đã hư hỏng nặng: khung sườn hoen gỉ, dàn vỏ nhựa, đèn chiếu sáng cùng nhiều linh kiện đã bị tháo rời. Dù phơi mưa nắng lâu ngày, tất cả vẫn được khóa bánh cẩn thận bằng khóa dây.

Có chiếc xe nhiều bộ phận đã bị tháo rời.

Chủ xe còn cẩn thận khóa bánh bằng khóa dây.

Một người dân làm việc gần đây cho biết, những chiếc xe này đã "nằm im" trên vỉa hè hàng tháng nay. Nhiều khả năng đây là xe hỏng của các tiệm sửa chữa gần đó; do hết giá trị sử dụng hoặc thiếu mặt bằng chứa, chủ tiệm đã đẩy ra vỉa hè để chiếm chỗ.

Một chiếc xe tay ga cũ nát cũng được chủ xe để trên vỉa hè phố Trần Kim Xuyến.

Yên xe hiện đã mốc meo.

Lốp xe xẹp gí, đất và rác phủ trên và dưới gầm xe.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên phố Trần Kim Xuyến (phường Yên Hòa). Một chiếc xe tay ga xẹp lốp, yên bị ẩm mốc nằm chóng chơ trên vỉa hè. Toàn bộ thân xe phủ lớp bụi dày đặc, bên trên và dưới gầm vương vãi đất cùng với rác, cho thấy phương tiện đã bị bỏ mặc từ rất lâu.

Xe cũ nát tại vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám.

Phương tiện này đã tháo rời nhiều bộ phận. Rác thải, lá khô phủ kín trên xe..

Tại phố Hoàng Hoa Thám - tuyến phố vốn chật hẹp và đông đúc, khu vực đối diện ngõ 55, một chiếc xe tay ga màu trắng đã bị tháo nhiều phần vỏ và phụ tùng vẫn nằm trên vỉa hè.

Theo người dân địa phương, phương tiện này xuất hiện tại đây từ lâu nhưng không rõ chủ sở hữu. Việc phương tiện nằm phơi sương nắng lâu ngày khiến góc phố thêm phần nhếch nhác, vô tình trở thành "điểm tập kết" cho những người thiếu ý thức tiện tay vứt rác.

Còn tại vỉa hè ngõ 72 phố Nguyễn Công Hoan, một chiếc xe tay ga cũng được dựng sát tường, khóa bánh và bỏ không nhiều tháng trời. Thấy xe để lâu ngày không sử dụng, các hàng quán xung quanh tận dụng luôn làm chỗ chất ghế nhựa và để đồ dùng lên trên. Một người bán hàng tại đây tiết lộ, chủ xe sống ngay gần khu vực này nhưng vẫn thản nhiên để xe ngoài đường suốt nhiều tháng vì... yên tâm xung quanh có camera an ninh, không sợ mất trộm.

Chiếc xe tại ngõ 72 phố Nguyên Công Hoan được tận dụng để chất ghế nhựa và phủ bạt.

Chủ xe khóa bánh xe bằng khóa dây.

Việc tự ý biến vỉa hè thành nơi cất giữ hoặc vứt bỏ phương tiện hư hỏng không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, thu hẹp lối đi của người đi bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường. Gầm xe và các góc khuất ẩm thấp, tích tụ rác thải, nước đọng lâu ngày dễ là môi trường lý tưởng để muỗi và côn trùng sinh sôi, phát tán dịch bệnh.

Để trả lại sự thông thoáng và văn minh cho đường phố, chính quyền các phường cần sớm vào cuộc rà soát, kiểm tra các phương tiện bỏ hoang trên địa bàn. Không thể để những chiếc "xác xe" tiếp tục án ngữ, biến vỉa hè thủ đô thành bãi chứa phế liệu lộ thiên.