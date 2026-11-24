Sáng 24/11, người dân tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) nghe tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã lên đường, có mặt tại hiện trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có mặt tại hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: Gia Khiêm

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm kê, khắc phục hậu quả vụ nổ, hỗ trợ người dân, đồng thời yêu cầu có lệnh khẩn cấp di dời khẩn cấp người dân khỏi khu tập thể.

Ông Thắng cho biết: “Tòa nhà này hiện đang rất nguy hiểm, đang ở cấp độ C, sau vụ nổ rõ là thành cấp độ D. Tạm thời trong khu vực này trong ngày hôm nay người dân không quay trở lại”.

Một trong những nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ nổ. Ảnh: Khổng Chí

Ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường văng ra đường. Một số hộ dân quanh khu vực cho biết nhà họ bị vỡ cửa kính.

"Nhà tôi cách đó khoảng hơn 300m vẫn cảm nhận tiếng nổ lớn làm đồ vật bị rung chuyển" - một nhân chứng cho biết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có mặt, chỉ đạo tại hiện trường sau vụ nổ. Clip: Gia Khiêm