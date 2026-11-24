Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev. Ảnh RIA

Trong bài báo khoa học "Chủ quyền quốc gia và vũ khí hạt nhân: Các khía cạnh pháp lý quốc tế về đảm bảo an ninh quốc gia", ông chỉ ra rằng Moscow có thể sử dụng mọi phương tiện phòng thủ sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Ông Medvedev nhắc lại rằng các điều kiện cho việc này được liệt kê trong học thuyết hạt nhân, bao gồm:

Nhận được thông tin đáng tin cậy về việc phóng tên lửa đạn đạo tấn công Nga hoặc các đồng minh của Nga;

Tác động đến các cơ sở quân sự hoặc quốc phòng trọng yếu, việc vô hiệu hóa các cơ sở này sẽ dẫn đến sự gián đoạn phản ứng của lực lượng hạt nhân;

Hành động gây hấn chống lại Moscow hoặc Minsk bằng vũ khí thông thường, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ;

Việc đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại lãnh thổ của một quốc gia, các đơn vị quân sự hoặc cơ sở của quốc gia đó nằm ngoài lãnh thổ quốc gia:

Sự gia tăng mạnh mẽ các loại vũ khí tấn công trên không gian, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay không người lái, và việc chúng vượt qua biên giới Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an lưu ý rằng nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân trong Chiến dịch Quân sự Chiến lược vẫn chưa phát sinh, mặc dù Kiev và các nước phương Tây đã tạo ra những lý do chính thức cho việc này. Ông cũng nhấn mạnh rằng tính hợp pháp và các điều kiện để Moscow chuyển sang các biện pháp như vậy đã được xác định rõ ràng và dứt khoát.

"Đó chính là lý do tại sao chính quyền Kiev và những người ủng hộ họ không nên ảo tưởng nguy hiểm. Nếu các kịch bản được mô tả ở trên xảy ra, người đứng đầu nhà nước không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ sử dụng vũ khí hạt nhân", ông Medvedev nói thêm. Khung chính sách trong lĩnh vực này đã được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt vào tháng 11/2024. Theo văn bản này, Moscow coi vũ khí hạt nhân là một phương tiện răn đe, việc sử dụng chúng vẫn là biện pháp cuối cùng và cần thiết.

Văn bản cũng lưu ý rằng hành động gây hấn chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga do một quốc gia không có vũ khí hạt nhân thực hiện với sự hỗ trợ của một quốc gia có vũ khí hạt nhân được coi là một cuộc tấn công phối hợp.