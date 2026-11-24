Ngày 24/11, đại diện UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, Công an phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bún bò trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Theo đó, khoảng 4h06 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại căn nhà số 307 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là nơi bà Trần Thị Thu H. (55 tuổi) mở quán kinh doanh bún bò Huế.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Thành Sen cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn khiến bà H. mắc kẹt bên trong, tử vong.

Một số hàng xóm cho biết, bà H. sống một mình tại căn nhà trên và mở quán bún bò Huế để mưu sinh. Vài tuần gần đây, do bị đau tay nên bà tạm nghỉ bán.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.