Sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại cửa hàng bán đồ ăn trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, khiến công trình đổ sập, nhiều nhà dân xung quanh hư hỏng.

Theo lời hàng xóm, cửa hàng đang chuẩn bị khai trương thì bất ngờ phát nổ. Lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khoảng hơn 8h sáng 24/11, người dân sống trên phố Nguyễn Văn Tuyết bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn như bom. Sức ép từ vụ nổ khiến nhiều người hoảng hốt, các công trình xung quanh rung lắc, cửa kính vỡ vụn.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Phúc Đức

Vụ nổ xảy ra tại khu vực số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết. Theo ghi nhận ban đầu, một cửa hàng bán đồ ăn bị đổ sập, nhiều kết cấu công trình, gạch vữa, kính và vật liệu văng ra đường. Một số nhà liền kề, đối diện cũng bị ảnh hưởng, cửa cuốn, mái tôn và cửa kính hư hỏng.

Anh Duy, một người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc cho biết, tiếng nổ phát ra vào khoảng hơn 8h sáng, lớn đến mức khiến những người xung quanh bàng hoàng.

"Tiếng nổ to lắm, nghe như bom nổ. Khi chạy ra hiện trường, tôi thấy cảnh tượng tan hoang, rất kinh khủng. Nhiều người nằm tại khu vực xảy ra vụ việc, kính và vật liệu văng tung tóe khắp nơi", anh Duy kể.

Theo anh Duy, cửa hàng xảy ra vụ nổ là địa điểm kinh doanh đồ ăn, đang chuẩn bị khai trương trong ngày hôm nay. Hai vợ chồng chủ cửa hàng được cho là có mặt tại đây vào thời điểm xảy ra sự việc.

"Cửa hàng hôm nay chuẩn bị khai trương, họ đang mở cửa thì bất ngờ phát nổ. Không biết chính xác nổ do đâu, nhưng tiếng nổ rất lớn", anh Duy nói.

Anh Duy và nhiều người dân sống cạnh ngôi nhà xảy ra vụ vổ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Phúc Đức

Một người dân khác sống cạnh khu vực cho biết, cả gia đình nghe tiếng nổ đều giật mình, sởn gai ốc. Ngay sau đó, mọi người vội chạy ra ngoài và chứng kiến hiện trường đổ nát, nhiều người bị thương, các mảnh kính, vật liệu xây dựng văng khắp mặt đường.

Theo các nhân chứng, vụ nổ không chỉ ảnh hưởng đến cửa hàng mà còn khiến người đi đường và những người ở các quán ăn gần đó bị thương. Một số người đang ở khu vực đối diện cũng bị mảnh vỡ bắn trúng.

Khoảng 10 phút sau vụ nổ, xe cứu thương và lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường, triển khai công tác ứng cứu.

Hiện trường vụ nổ đã được phong toả. Ảnh: Phúc Đức

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, khoảng 8h06 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo về vụ nổ nghi liên quan đến bình gas tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết.

Ngay sau đó, 9 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị được điều động đến hiện trường. Các lực lượng phối hợp tìm kiếm, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời rà soát khu vực đổ nát để tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt.

Khu vực xảy ra vụ nổ được phong tỏa, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn và phục vụ công tác cứu hộ. Công tác kiểm tra, đánh giá thiệt hại tại các công trình lân cận cũng được triển khai.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.