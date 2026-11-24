Chủ tịch Hà Nội: Tổ chức di dời, tạm cư cho hộ dân khu vực nguy hiểm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Ông Thắng yêu cầu cơ quan chức năng liên quan tổ chức di dời, tạm cư cho các hộ dân trong khu vực nguy hiểm xung quanh hiện trường vụ nổ. Vụ nổ xảy ra ở khu vực tập thể cũ, làm kết cấu công trình bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Thành phố sẽ có các phương án hỗ trợ người dân.

Chủ tịch thành phố Vũ Đại Thắng (thứ hai từ phải sang) chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân sau vụ nổ. Ảnh: Phạm Chiểu

Chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cũng đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nắm tình hình, chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện tập trung cứu chữa các nạn nhân.

12h, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, sơ tán dân khu vực nguy hiểm. Ảnh: Gia Chính