Nổ khí gas ở Hà Nội, 6 người chết
Sau tiếng nổ lớn do khí gas, quán lẩu chuẩn bị khai trương trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa đổ sập, 6 người chết, 10 người bị thương, sáng 24/11.
Chính quyền Hà Nội vẫn chưa công bố số nạn nhân cuối cùng của vụ nổ, hiện dừng ở 3 người chết, hơn 10 người bị thương. Công tác cứu chữa nạn nhân đang được các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Việt Đức, Đại học Y tiến hành khẩn trương. Người tử vong được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Đống Đa, chờ người nhà tới tiếp nhận và đưa về an táng.
Tại hiện trường, sau 4 tiếng liên tục tìm kiếm, cảnh sát PCCC & CHCN vẫn đang đào bới đống đổ nát với hy vọng tìm thấy manh mối nạn nhân. Đồng thời, máy xúc được điều đến thu dọn dần đống đổ nát. Một số xe chuyên dụng của cảnh sát được rút đi.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Ông Thắng yêu cầu cơ quan chức năng liên quan tổ chức di dời, tạm cư cho các hộ dân trong khu vực nguy hiểm xung quanh hiện trường vụ nổ. Vụ nổ xảy ra ở khu vực tập thể cũ, làm kết cấu công trình bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Thành phố sẽ có các phương án hỗ trợ người dân.
Chủ tịch thành phố Vũ Đại Thắng (thứ hai từ phải sang) chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân sau vụ nổ. Ảnh: Phạm Chiểu
Chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân.
Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cũng đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nắm tình hình, chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện tập trung cứu chữa các nạn nhân.
12h, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, sơ tán dân khu vực nguy hiểm. Ảnh: Gia Chính
Các lực lượng vẫn đang bê từng mảnh vỡ, mái tôn, tủ lạnh... từ quán lẩu ra phía ngoài để tiếp cận bên trong, tìm kiếm người mắc kẹt. Cảnh sát mở rộng khu vực phong tỏa thêm 20 m dọc đường Nguyễn Văn Tuyết, người dân được yêu cầu dời khỏi hiện trường.
Cảnh sát mở rộng phạm vi phong tỏa trên phố Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: Gia Chính
Công an TP Hà Nội cho biết đến 10h30, cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương, 2 người tử vong ra ngoài. Con số này chưa cập nhật một người chết ở Bệnh viện Đa khoa Đống Đa lúc 10h30.
Theo Công an Hà Nội, sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà một tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết. Nguyên nhân nổ đang được điều tra.
Cảnh sát cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ nổ. Ảnh: Thế Bằng
Video: Huy Mạnh
Một nạn nhân được trùm chăn kín từ đầu đến chân được đưa lên xe cứu thương rời khỏi Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Thông tin ban đầu, người đàn ông này đi ngang qua quán lẩu, bị sức ép từ vụ nổ thổi bay quần áo, mảnh vỡ văng trúng người. Nhà chức trách chưa công bố về nạn nhân này.
Trong số người tử vong có nữ chủ quán lẩu.
Vụ nổ khiến dãy nhà E4 3 tầng phía sau hư hỏng, các nhà lân cận quán lẩu và dãy nhà đối diện bên kia đường Nguyễn Văn Tuyết bị rung chấn, tường nứt, kính vỡ, mái tôn và mái vẩy đổ sập.
Nhà chức trách đang đánh giá tình trạng hư hỏng của các ngôi nhà sau vụ nổ. Trước mắt, người dân được di dời đến nơi ở khác.
Quán cháo lòng nằm chân tòa nhà tập thể cũ. Ảnh: Phạm Chiểu
Đồ đạc trong nhiều ngôi nhà bị xô đổ sau vụ nổ. Ảnh: Thế Bằng
Nhận được tin vụ nổ, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các bệnh viện gần khu vực gồm Đống Đa, Hòe Nhai, Trung tâm cấp cứu 115 điều xe nhanh nhất đến hiện trường. Tới 8h20, 7 xe cấp cứu và 30 cán bộ, y tế đã tới, lần lượt đưa hơn 10 nạn nhân đến bệnh viện.
Bà Nguyễn Thị Phương Thùy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, cho biết đã tiếp nhận 11 nạn nhân, một ca chấn thương sọ não đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, hai ca khác chuyển đến Bệnh viện Đại học Y. Các nạn nhân còn lại bị gãy xương đùi, chấn thương vùng đầu mặt cổ và phầm mềm.
Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã báo động đỏ toàn đơn vị, huy động tất cả nhân viên y tế ở gần hiện trường.
Xe cấp cứu vận chuyển nạn nhân tới Bệnh viện Đống Đa, cách hiện trường khoảng 2 km. Ảnh: Thế Bằng
PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết nơi này tiếp nhận 3 nạn nhân, trong đó một người 41 tuổi tử vong ngoại viện. Còn 2 nạn nhân khác tình trạng chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu.
Thời điểm xảy ra vụ nổ, quán lẩu có nhiều người tới chuẩn bị cho hoạt động khai trương vào ngày 26/11, khả năng còn người mắc kẹt. Cảnh sát đang dùng máy dò, máy thủy lực để nâng các mảng bêtông, tìm người bị vùi lấp. Chó nghiệp vụ cũng được điều động đến hỗ trợ cảnh sát tìm kiếm nạn nhân.
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ quán lẩu. Ảnh: Thế Bằng
Cảnh sát dùng máy dò tìm kiếm người mắc kẹt. Ảnh: Phạm Chiểu
Chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Thế Bằng
Quán lẩu đổ sập.
Nhà liền kề bị sập mái tôn, mái vẩy.
Ở phía đối diện bên kia phố Nguyễn Văn Tuyết, quán cháo lòng và các cửa hàng bị phá nát mặt tiền. Ảnh: Phạm Chiểu
Công an TP Hà Nội cho biết 8h05 nhận được tin báo vụ nổ, ngay sau đó điều 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp cận hiện trường.
Bước đầu ghi nhận vụ nổ làm 2 người chết, 6 người bị thương. Họ là nhân viên quán lẩu, người đi đường, khách hàng của quán cháo lòng phía đối diện.
Nạn nhân được đưa vào các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Đại học Y Hà Nội, Việt Đức. Hiện cảnh sát tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt.
Cảnh sát tìm kiếm người mắc kẹt. Ảnh: Phạm Chiểu
Quán cháo lòng nằm dưới chân khu tập thể cũ ở phường Đống Đa, rộng khoảng 60 m2, cao một tầng. Sát phía sau là dãy nhà tập thể cũ cao 3 tầng. Hai bên là nhà các cửa hàng, cũng đều ốp vào chân tòa nhà. Phía đối diện bên kia đường Nguyễn Văn Tuyết cũng là dãy quán ăn đông đúc.
Quán lẩu nằm dưới chân khu tập thể cũ trên phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trước là cửa hàng sửa xe máy, đang được cải tạo thành quán lẩu, dự kiến khai trương ngày 26/11.
Phía sau quán là dãy nhà tập thể E4 cao 3 tầng. Hai bên là nhà các cửa hàng, quán ăn, cũng đều ốp vào chân tòa nhà tập thể. Phía đối diện bên kia đường Nguyễn Văn Tuyết là quán cháo lòng cùng dãy cửa hàng ăn uống. Sáng ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam, hàng quán chưa đông khách.
Phố Nguyễn Văn Tuyết rộng khoảng 7 m, vỉa hè mỗi bên rộng khoảng 4 m.
Dãy nhà đối diện quán lẩu cũng tan hoang sau vụ nổ. Ảnh: Phạm Chiểu
Vị trí xảy ra vụ nổ. Đồ hoạ: Gia Chính
Khoảng 8h, khu vực bếp gas từ quán lẩu chuẩn bị khai trương (thông tin ban đầu là quán cháo lòng) bất ngờ phát nổ, tạo tiếng động lớn, lửa bùng lên rồi tắt. Quán lẩu một tầng, rộng khoảng 60 m2, đổ sập, bụi bay mù mịt, mảnh vỡ văng xa hơn 10 m sang quán cháo lòng đối diện bên kia đường Nguyễn Văn Tuyết, đúng lúc quán có nhiều khách.
Nhiều người bị thương la hét. Có người ngồi ở vỉa hè đối diện với quán lẩu bị mảnh vỡ văng trúng, ôm mặt rên.
Khoảnh khắc quán cháo lòng phát nổ. Video camera nhà dân.
Hơn 10 nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 15 m, bị bung cửa cuốn, mái tôn, mái vỉa. Xe máy dựng trên vỉa hè gần hiện trường đổ rạp.
Cảnh sát cùng người dân đang tiếp cận khu vực đổ nát, đưa những người bị thương ra ngoài.
Nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: Hoài Nam
Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ lớn sáng 24/11 trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội). Vụ nổ khiến nhiều người...
Nguồn: https://vnexpress.net/no-lon-o-ha-noi-hai-nguoi-chet-5148300.htmlNguồn: https://vnexpress.net/no-lon-o-ha-noi-hai-nguoi-chet-5148300.html-24/11/2026 08:44 AM (GMT+7)