Phát hiện khí CO2 phun lên từ lòng đất, người dân xin tận thu

Ngày 22/11, thông tin từ UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã tiếp nhận đơn của ông Phạm Anh Khoa (trú phường Pleiku, Gia Lai) đề nghị được tận thu lượng khí CO2 phun lên từ giếng khoan của gia đình tại thôn Hưng Tiến.

Theo ông Khoa, gia đình ông có gần 1ha cà phê tại địa phương. Năm 2024, trong quá trình khoan giếng lấy nước phục vụ sản xuất, ông bất ngờ phát hiện cột khí và nước phun mạnh từ lòng đất lên cao gần 20m.

Sau đó, gia đình tìm cách lấp giếng nhưng không thành công do áp lực khí phun lên quá mạnh.

Nhận thấy hiện tượng bất thường, ông Khoa đã lấy mẫu khí gửi đi kiểm tra. Kết quả cho thấy thành phần khí CO2 chiếm tỷ lệ lớn.

Giếng khoan của gia đình ông Khoa liên tục phun khí và nước gần 2 năm qua. Ảnh: Phạm Hoàng

Đáng chú ý, ông Khoa hiện kinh doanh trong lĩnh vực phân phối khí oxy y tế cho các bệnh viện tại Gia Lai và một số tỉnh lân cận. Vì vậy, khi phát hiện nguồn khí CO2 tự nhiên liên tục phun lên, ông đã tìm hiểu phương án thu gom, tận thu nguồn tài nguyên này.

Năm 2025, ông Khoa gửi đơn kiến nghị kèm phương án tận thu đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai. Đến ngày 15/11 vừa qua, ông tiếp tục gửi đơn đến UBND xã Chư Prông đề nghị xem xét nguyện vọng.

Ông Khoa cho rằng, việc khí CO2 tự nhiên liên tục thoát ra môi trường trong thời gian dài có thể gây lãng phí tài nguyên. Nếu được cơ quan chức năng cho phép, gia đình ông sẵn sàng thực hiện các thủ tục và phương án thu gom theo đúng quy định.

Khí CO2 chiếm 81,9%, địa phương kiến nghị phương án thu hồi

Trao đổi về hiện tượng này, ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông cho biết, thời gian qua, nhiều đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành đã về địa phương kiểm tra 4 giếng khoan xảy ra hiện tượng khí và nước phun lên.

Đáng chú ý, kết quả phân tích mẫu khí tại giếng khoan của ông Khoa do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện cho thấy, khí CO2 chiếm tới 81,9% thành phần mẫu khí.

Cột khí và nước từng phun cao gần 20m từ các giếng khoan ở xã Chư Prông. Ảnh: Phạm Hoàng

Theo lãnh đạo UBND xã Chư Prông, địa phương đã nhiều lần có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn đối với các giếng khoan xảy ra hiện tượng tương tự.

Đồng thời, xã cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục thu hồi lượng khí CO2 phát sinh từ giếng khoan nhằm tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể.

Trước đó, từ năm 2024 đến nay, xã Chư Prông ghi nhận 4 trường hợp người dân khoan giếng gặp hiện tượng khí và nước phun mạnh lên khỏi mặt đất. Có thời điểm, cột khí và nước phun cao gần 20m.

Gần đây nhất, ngày 20/7, ông Đàm Xuân Hòa (trú làng Klă, xã Chư Prông) cải tạo giếng cũ. Khi khoan đến độ sâu 180m, giếng bất ngờ phun mạnh khí và nước lên khỏi mặt đất.

Sau hơn 20 ngày phun liên tục, giếng khoan này bất ngờ ngừng hoạt động. Hiện chỉ còn giếng khoan của ông Khoa tiếp tục xảy ra hiện tượng phun khí và nước.