Khoảng 8h5 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra tại vụ nổ hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương và 2 đã tử vong bàn giao cho lực lượng y tế.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hiện, Chủ tịch UBND Thành phố đang chỉ đạo Công an Thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.