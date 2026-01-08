Thủ đoạn ‘phù phép’ thịt lợn nhiễm dịch bệnh tuồn vào kho công ty đồ hộp ở Hải Phòng

Trưa 8/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố đã quyết định khởi tố 9 bị can trong vụ án "Vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm", xảy ra trên địa bàn thành phố.

Trong số 9 bị can, có 3 bị can trú tại Hải Phòng, gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền), Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam).

6 bị can quê tỉnh Hưng Yên, gồm: Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở Mỹ Hào); Nguyễn Thị Lan (ở xã Đông Hưng); Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng); Đinh Thị Nghị (SN 1982); Nguyễn Bình Loan (SN 1968) và Phạm Xuân Toan (SN 1975, cùng ở xã Thần Khê).

Theo Công an TP Hải Phòng, trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm với mục đích tiêu thụ.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP Hải Phòng.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cuối tháng 12/2025, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can nêu trên cùng về hành vi "Cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả châu Phi", theo khoản 4, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Một mắt xích quan trong trong đường dây thu gom, cung cấp thịt lợn mắc bệnh là bị can Nguyễn Thị Lan (quê xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), có nhiều năm hành nghề mổ lợn để bán ở chợ.

Tại cơ quan điều tra, nữ bị can này khai giữa năm 2025 bị can kết nối được đầu mối chuyên thu mua thịt lợn mắc dịch bệnh nên chuyển hướng kinh doanh. Quá trình thu gom, có nhiều con lợn da mẩn đỏ, có con da tái nhợt.

Sau khi gom được hàng, bị can bán cho đầu mối thu mua nhưng không biết họ mua để làm gì, chế biến như thế nào.

Còn bị can Bùi Đức Trọng khai, đối tượng thu mua cả thịt và bì lợn tại các chợ được cấp giấy chứng nhận mua bán hàng hóa.

Theo điều tra ban đầu, sau khi số thịt lợn được mua bán, vận chuyển qua nhiều đầu mối, thịt lợn mắc dịch bệnh được tập kết tại kho chứa thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco), trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng), một doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ hộp có tiếng tại Hải Phòng.

Lực lượng chức năng lấy mẫu thịt lợn để kiểm định.

Tổ chức kiểm tra kho chứa này, cơ quan chức năng xác định số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch, gồm thịt tồn trong kho, thịt đã chế biến thành thịt hộp và thịt mới giết mổ vừa được chuyển đến.

Số thịt nhiễm dịch bệnh đã được các đối tượng hợp thức hóa nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ giấy tờ bằng cách kê khai tiêu thụ trong nội tỉnh để né giấy kiểm dịch.

Ngoài ra, các đối tượng cũng thu mua lợn dịch bệnh với giá rẻ tại một số lò mổ và hợp thức hóa nguồn hàng bằng các giấy tờ mua bán tại các lò mổ đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền rồi tổ chức vận chuyển, phân phối nhanh nhằm né tránh kiểm tra.