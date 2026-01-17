Điểm nóng xung đột ngày 17-1: Các nhóm người Kurd lẻn vào Iran giữa tình hình bất ổn

Một số báo cáo cho biết các nhóm ly khai người Kurd có vũ trang đã tìm cách vượt biên vào Iran từ Iraq trong những ngày gần đây. Theo ba nguồn tin, Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi là MIT, đã cảnh báo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về vấn đề này.

Hãng thông tấn Tasnim cũng đưa tin các nhóm dân quân vũ trang hoạt động ở Iraq đã vượt biên giới ở phía Tây và Tây Bắc Iran.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng bất ổn leo thang ở Iran đã thu hút các phần tử cực đoan nước ngoài nguy hiểm, những đối tượng có thể gây bất ổn lan sang khu vực.

Biểu tình tại Tehran hôm 9-1. Ảnh: UGC

Các quan chức Iran cho biết tình trạng vượt biên diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc. Ngoài ra, quan chức Iran tiết lộ đụng độ đã xảy ra sau nỗ lực vượt biên, đồng thời cáo buộc các nhóm lợi dụng tình hình không ổn định và tạo ra thêm bất ổn.

Theo tổ chức Council on Foreign Relations, khoảng 30 triệu người Kurd sinh sống ở Trung Đông, chủ yếu ở Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ coi các nhóm chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq là tổ chức khủng bố và đã tiến hành chiến dịch quân sự xuyên biên giới chống lại họ.

Năm 2025, đảng Công nhân Kurdistan (PKK) tuyên bố sẽ giải giáp và chấm dứt cuộc chiến kéo dài hàng thập niên chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắm mục tiêu vào các căn cứ của PKK ở Iraq.

MIT và văn phòng Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan không bình luận về vụ vượt biên sang Iran, song nhấn mạnh mọi can thiệp vào Iran sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng khu vực.

Chính quyền Iran cáo buộc các chiến binh được điều động từ Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời yêu cầu cả hai nước ngừng mọi hoạt động chuyển giao chiến binh hoặc vũ khí vào Iran.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản để "chấm dứt bạo lực tại Iran" còn Tehran khẳng định "sẽ đáp trả dứt khoát" nếu đối mặt bất kỳ hành động gây hấn nào. Iran đã đóng cửa không phận đối với hầu hết chuyến bay hôm 14-1, và việc đóng cửa kéo dài hơn hai giờ.