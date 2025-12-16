Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc ăn chia tiền cấp phép nhanh như thế nào?

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị can Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng vụ án, có 53 bị can khác chịu cáo buộc nhận hối lộ hoặc đưa hối lộ. Nhiều người trong số đó là cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc Cục An toàn thực phẩm như Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn, cựu Phó cục trưởng hoặc Lê Hoàng, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế...

Cục trưởng Trần Việt Nga bị cáo buộc cố ý "ngâm hồ sơ" để vòi tiền. Ảnh: VGP.

Họ bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ khi cấp các loại giấy phép tại Cục An toàn thực phẩm trong giai đoạn từ năm 2018 – 2024.

Với Nguyễn Thanh Phong, điều tra xác định sau khi Nghị định số 15/2018 có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, tháng 9/2018, Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất, giao Trung tâm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thuộc Cục thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Tuy nhiên, các đơn vị này không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bị can Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, Nguyễn Thanh Phong còn thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định, từ 5 - 10 triệu đồng/bộ hồ sơ, của các cá nhân trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm.

Thực hiện theo chủ trương trên, từ năm 2018 đến 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền 94,6 tỷ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Trong đó, Nguyễn Thanh Phong chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng, trong đó hơn 43,5 tỷ liên quan đến hồ sơ công bố và 330 triệu đồng liên quan đến cấp GMP.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Phong thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, chủ động giao tài sản để kê biên...

Với bị can Trần Việt Nga, điều tra cáo buộc từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2024, bị can là Phó Cục trưởng và từ tháng 9/2024 là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nên được phân công ký Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Quá trình này, Trần Việt Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng đồng thời, yêu cầu Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông quán triệt các Chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Do chỉ đạo của Trần Việt Nga, 6 Chuyên viên Phòng Thông tin, giáo dục truyền thông đã nhận tổng số 12,7 tỷ đồng của các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trong số này, Nga chiếm đoạt 8 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Trần Việt Nga thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình; ăn năn hối cải; tự nguyện nộp lại 1,5 tỷ đồng đã chiếm đoạt.