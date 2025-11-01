Thời tiết tháng 11 trên cả nước diễn biến thế nào?

Mưa lũ, bão dồn dập, vượt kỷ lục lịch sử trong tháng 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 10/2025 ghi nhận hàng loạt hình thái thời tiết nguy hiểm xuất hiện dồn dập trên Biển Đông và đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng đã có hai cơn bão và một áp thấp nhiệt đới hoạt động, đều ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Bão số 11 (MATMO) di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, đi vào đất liền Trung Quốc rồi suy yếu thành vùng áp thấp trên biên giới Việt Nam – Trung Quốc ngày 6/10. Chỉ ít ngày sau, bão số 12 (FENGSHEN) hình thành và mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Quảng Trị – Quảng Ngãi. Sau khi đổ bộ vào ven biển Huế – Đà Nẵng sáng 23/10, bão suy yếu thành vùng áp thấp, song vẫn gây mưa rất lớn cho miền Trung.

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung còn phức tạp trong tháng 11.

Trong tháng, xuất hiện ba đợt không khí lạnh. Đêm 19/10, ngày 26/10 và ngày 30/10. Đợt đầu tiên gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ và Cồn Cỏ; nền nhiệt Bắc Bộ giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới 9°C. Hai đợt sau duy trì không khí lạnh khô và gió đông bắc mạnh, kết hợp hoàn lưu bão và nhiễu động gió đông, gây nên nhiều đợt mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ.

Đáng chú ý, miền Trung từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi hứng chịu ba đợt mưa lớn, trong đó đợt cuối từ 23–31/10 có lượng mưa phổ biến 150–450mm, có nơi trên 550mm. Thành phố Huế và Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng lịch sử, với Nam Đông (Huế) 1.772mm, Trà My (Đà Nẵng) 1.545mm, A Lưới (Huế) 1.236mm. Nhiều trạm khí tượng ở Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Lâm Đồng cũng phá kỷ lục mưa nhiều năm qua.

Tổng lượng mưa tháng 10 trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 20–90%, riêng Đông Bắc Bộ và dải Quảng Trị – Huế cao gấp 3–5 lần. Nhiệt độ trung bình toàn quốc cũng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5–1°C, cho thấy biến động khí hậu ngày càng rõ nét.

Tháng 11 tiếp tục mưa lớn ở Trung Bộ, đề phòng bão và không khí lạnh mạnh

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 11/2025 vẫn là giai đoạn thời tiết phức tạp, khi nhiều hình thái nguy hiểm tiếp tục xuất hiện.

Trên Biển Đông, dự kiến có 2–3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1–2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cùng lúc, không khí lạnh gia tăng về tần suất và cường độ, tác động mạnh đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và Khánh Hòa được cảnh báo có thể xuất hiện mưa lớn diện rộng, trong đó riêng Huế có tổng lượng mưa tháng dự báo từ 650–900mm, cao hơn 25–40% so với trung bình nhiều năm. Phía Tây Lâm Đồng và Nam Bộ cũng sẽ có nhiều ngày mưa rào, một số ngày mưa vừa đến mưa to kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Về nhiệt độ, nhiệt độ trung bình tháng 11/2025 trên cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5°C, riêng Nghệ An đến Huế thấp hơn 0,5–1°C. Ở Bắc Bộ, những đợt không khí lạnh mạnh có thể gây rét về đêm và sáng sớm, đặc biệt tại vùng núi cao.

Các chuyên gia cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất có xu hướng gia tăng. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn 1–3 ngày, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, vận hành hồ chứa và triển khai phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn cho công trình, hạ du và đời sống dân sinh.