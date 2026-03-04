Miền Bắc có thể duy trì trời mát đến 20/3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 4/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét; các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ.

Miền Bắc hửng nắng sau đợt không khí lạnh gây mưa.

Dự báo từ khoảng ngày 5-7/3, miền Bắc ít mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét về đêm và sáng. Từ khoảng 8/3, miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Nghệ An đến Gia Lai tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Ngày và đêm 4/3, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 05/3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, đợt không khí lạnh này có thể duy trì trời mát đến 20/3 ở miền Bắc và miền Trung, sau đó chuyển trời nắng nóng khắp vùng từ 23/3.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 3, không khí lạnh vẫn tiếp tục hoạt động nhưng với cường độ trung bình và yếu, chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác ở miền Bắc. Ngay đêm 2/3, một đợt không khí lạnh tràn xuống, gây mưa rào và dông từ đêm 2 đến ngày 3/3, trời chuyển rét về đêm và sáng, vùng núi rét cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là đợt rét ngắn, dự báo cuối tuần nền nhiệt sẽ tăng dần trở lại.

Trong khi đó, Nam Bộ ghi nhận nắng nóng đến sớm. Ngày 8-9/2, khu vực đã xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C. Từ ngày 16-20/2, Nam Bộ trải qua đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2026, với nhiệt độ phổ biến 37-37,5 độ C.

Đáng chú ý, ngay sau đợt nắng nóng, khu vực này xuất hiện mưa trái mùa diện rộng, trong đó 8 điểm ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục trong tháng 2. Dự báo cuối tháng 3, nắng nóng tại Nam Bộ có khả năng gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi. Xen giữa các đợt nắng nóng, khu vực có thể tiếp tục xuất hiện mưa trái mùa kèm theo dông, lốc.