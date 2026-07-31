Thanh niên mang xe chưa biển đi khoe bạn, tài xế uống rượu kịch khung vẫn cầm lái

Tối 30/7, PV Báo Sức khỏe & Đời sống theo chân tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, ghi nhận quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao , trong đó tập trung vào nhóm thanh thiếu niên và kiểm soát nồng độ cồn.

Trong ca công tác, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, có những thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển số với những lý do như 'xe vừa mua', muốn đi khoe bạn bè, chở bạn đi chơi. Một trường hợp khác điều khiển xe máy có nồng độ cồn ở mức kịch khung, nhưng ban đầu không hợp tác, phải mất gần một giờ được cán bộ CSGT kiên trì vận động, giải thích mới chấp hành kiểm tra.

Xe vừa mua, muốn khoe bạn bè nên chưa có biển số

Trong quá trình làm nhiệm vụ tối 30/7, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 tiến hành dừng kiểm tra một số thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện vi phạm.

Đáng chú ý, có những phương tiện không gắn biển số vẫn lưu thông trên đường. Khi được cán bộ CSGT kiểm tra, người điều khiển đưa ra nhiều lý do để giải thích cho việc xe chưa có biển số, trong đó có trường hợp cho biết xe mới mua, muốn sử dụng ngay để đi chơi, thậm chí có trường hợp cho biết muốn 'khoe' xe mới với bạn bè.

Tuy nhiên, việc xe mới mua không đồng nghĩa với việc người dân được tự ý đưa phương tiện chưa đủ điều kiện tham gia giao thông ra đường. Theo quy định hiện hành, phương tiện thuộc diện phải gắn biển số khi tham gia giao thông phải được thực hiện đúng các quy định về đăng ký, cấp biển số.

Tại chốt kiểm tra, cán bộ CSGT giải thích rõ lỗi vi phạm, kiểm tra các giấy tờ liên quan và lập biên bản đối với những trường hợp đủ căn cứ xử lý.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy nhưng không có biển kiểm soát, không mũ bảo hiểm và không gương chiếu hậu đúng quy định. (Ảnh Thành Long)

Không chỉ vi phạm về biển số, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trường hợp người điều khiển xe có mũ bảo hiểm nhưng không đội. Khi được hỏi, người này cho biết mũ vẫn được để trong cốp xe.

Việc có mang theo mũ nhưng không đội khi điều khiển xe máy không thể được xem là đã chấp hành quy định. Cán bộ CSGT tiếp tục giải thích để người vi phạm hiểu rõ trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông.

Những tình huống trên cho thấy một bộ phận người trẻ vẫn có tâm lý xem nhẹ các quy định giao thông, cho rằng những lý do như 'xe mới mua', 'đi một đoạn', 'chỉ chở bạn đi chơi' có thể giải thích cho hành vi vi phạm.

Gần một giờ vận động người vi phạm nồng độ cồn mới chịu thổi cồn

Cùng trong tối 30/7, tổ công tác thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều người điều khiển phương tiện.

Một trong những trường hợp đáng chú ý là ông H.H.S., điều khiển ô tô biển kiểm soát 29AF-516.XX. Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người này ban đầu không hợp tác.

Theo ghi nhận, cán bộ CSGT nhiều lần giải thích, vận động người điều khiển thực hiện yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên, người này vẫn chần chừ, thậm chí có thời điểm có ý định không thực hiện kiểm tra nồng độ cồn.

Tổ công tác tiếp tục kiên trì tuyên truyền, giải thích về quy định pháp luật cũng như hậu quả của việc không chấp hành yêu cầu kiểm tra. Sau gần một giờ, ông H.H.S. mới đồng ý thực hiện kiểm tra.

Kết quả, máy đo xác định nồng độ cồn trong hơi thở của ông HHS ở mức 0,706 mg/l khí thở. Đây là mức vượt xa ngưỡng 0,4 mg/l khí thở và thuộc mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định hiện hành.

Điều đáng chú ý trong trường hợp này không chỉ nằm ở mức nồng độ cồn 0,706 mg/l khí thở, mà còn ở việc người điều khiển phương tiện ban đầu không muốn thực hiện kiểm tra. Theo quy định, hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô cũng thuộc trường hợp bị xử phạt tương đương mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao được phát hiện, xử lý; đáng chú ý, người này ban đầu không hợp tác, phải mất gần một giờ đồng hồ được CSGT vận động, giải thích mới chấp hành kiểm tra. (Ảnh Thành Long).

Trao đổi về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Trung tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Đặc biệt, lực lượng CSGT sẽ tập trung vào các khung giờ thường phát sinh vi phạm cũng như bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường/địa bàn có nguy cơ phức tạp về trật tự, an toàn giao thông.

Theo Trung tá Vương Đăng Cường, việc kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm xử phạt người vi phạm mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm từ sớm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm soát nghiêm nồng độ cồn, các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông và những hành vi vi phạm của thanh thiếu niên để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Video tổ công tác Đội CSGT số 7 thực kiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tối 30/7:

Tối 30/7, tổ công tác Đội CSGT số 7 phát hiện, xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm TTATGT cùng một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả vi phạm ở mức kịch khung.